Velika Britanija in Albanija sklenili sporazum o zajezitvi nezakonitih migracij

"Na letališču v Tirani bomo prvič v zgodovini namestili pripadnike mejnih sil, s čimer bomo pomagali razbiti organizirani kriminal in ustaviti ljudi, ki prihajajo sem nezakonito," je Sunak povedal med svojim govorom v parlamentu.

Tretjina vseh, ki so letos v Veliko Britanijo prispeli z majhnimi čolni – skoraj 13.000 – je bila albanskega rodu, Sunak pa je dejal, da bodo v skladu z njegovim načrtom takšne ljudi nemudoma poslali nazaj v Albanijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Albanija je varna in uspešna evropska država. Predsednik albanske vlade je sam dejal, da ne vidi razloga, zakaj albanskih prosilcev za azil ne bi mogli nemudoma vrniti," je poudaril. Pri tem je še naznanil, da so Nemčija, Francija in Švedska zavrnile skoraj sto odstotkov albanskih prošenj za azil, medtem ko je bila stopnja zavrnitve v Veliki Britaniji 45-odstotna.

Napovedal je tudi načrte za nastanitev 10.000 prosilcev za azil v opuščenih počitniških parkih, nekdanjih študentskih domovih in odvečnih vojaških objektih.

V zadnjih letih se je število prošenj za azil v Veliki Britaniji bistveno povečalo, število ljudi, ki čaka na prvo odločitev o svoji prošnji, pa trenutno znaša 143.377. V luči tega je Sunak napovedal, da bo Velika Britanija podvojila število uslužbencev, ki obravnavajo tovrstne prošnje.

Obljubil je tudi povečanje števila racij za izvrševanje deportacij in dodal, da bo ponovno začel izvajati sporni načrt, ki ga je pripravil nekdanji britanski premier Boris Johnson, da bi prosilce za azil, katerih prošnje bodo zavrnjene, odpeljali v Ruando.

'Nihče ne more podvomiti o naši velikodušnosti'

"Ponosni smo, da smo v preteklosti nudili zatočišče tistim, ki so ga najbolj potrebovali," je še dejal Sunak. "Nihče ne more podvomiti o naši velikodušnosti. Vendar danes veliko preveč upravičencev do te velikodušnosti ni tistih, ki neposredno bežijo z vojnih območij ali jim grozi preganjanje," še izpostavlja.

"Mnogi prihajajo iz načeloma varnih držav, njihova potovanja pa niso priložnostna, ampak jih usklajujejo neusmiljeni organizirani kriminalci, vsako posamezno potovanje pa pomeni tveganje za življenje žensk, otrok in predvsem tudi moških na morju." Izpostavlja tudi, da to ni tisto, kar so prejšnje generacije želele, ko so pripravljale humanitarne zakone. "Če ne bomo ukrepali takoj in odločno, se bo stanje samo še poslabšalo," izpostavlja.

Vodja Laburistične stranke Keir Starmer se je strinjal, da je prečkanje Rokavskega preliva resen problem, ki zahteva resne rešitve, vendar je dejal, da ta vlada vedno znova zavrača resno obravnavo problema. Pravi, da do sedaj ni bilo sprejetih nobenih dejanskih ukrepov, dosedanji azilni sistem pa je označil za nedelujoč. Starmer je pozdravil pospešeno obravnavo tistih, ki nimajo prošenj za azil, in dejal, da so laburisti že dolgo pozivali k tej politiki in povečanju števila osebja za obravnavo prošenj, ob tem pa je napadel neizvedljiv, neetičen načrt za deportacijo ljudi v Ruando in pozval vlado, naj si mednarodno prizadeva za odpravo tega čezmejnega kriminala.