Velika Britanija in Nemčija z najvišjo inflacijo v zadnjih desetletjih

Vojna v Ukrajini upočasnjuje okrevanje nemškega gospodarstva po pandemiji covida-19, a se to vseeno nadaljuje. Medtem je Velika Britanija marca zabeležila sedemodstotno inflacijo na letni ravni, kar pomeni najvišjo rast cen v zadnjih 30 letih. Poganjajo jo zlasti višje cene energije.

Marčna stopnja inflacije v Veliki Britaniji je bila pri sedmih odstotkih, potem ko je bila februarja pri 6,2 odstotka, je danes sporočil britanski statistični urad. Med največjimi podražitvami je glavni ekonomist urada Grant Fitzner izpostavil rast cen pogonskih goriv. Krepko so se zvišale tudi cene v restavracijah in hotelih, ki so bile lani neobičajno nizke zaradi pandemije covida-19 in z njo povezanih zaprtij.

Visoka rast cen sili centralne banke po svetu k zviševanju obrestnih mer, kar upočasnjuje okrevanje gospodarstev po globalni pandemiji. V četrtek bo o denarni politiki razpravljal tudi svet Evropske centralne banke (ECB). Tako ameriška centralna banka Federal Reserve kot britanska Bank of England sta že posegli po ukrepu zvišanja obrestne mere. V Bank of England sicer svarijo, da bi lahko letna stopnja inflacije na Otoku do konca leta dosegla dvomestno številko.

icon-expand Inflacija FOTO: Shutterstock

Gospodarski inštituti za letos napovedujejo Nemčiji 6,1-odstotno inflacijo Pet nemških gospodarskih inštitutov pa ugotavlja, da se okrevanje nemškega gospodarstva kljub vojni v Ukrajini, ki okrevanje upočasnjuje, vseeno nadaljuje. Nemški gospodarski inštituti DIW, Ifo, IfW, IWH in RWI v napovedi opozarjajo na zahtevno obdobje za nemško gospodarstvo, ki se sooča z najvišjo inflacijo v več desetletjih. "Proces okrevanja nemškega gospodarstva je znova upočasnjen. Gospodarsko sliko ustvarjajo nasprotujoče si sile, ki dvigujejo cene," je ocenil podpredsednik IfW iz Kiela Stefan Kooths. V napovedi iz lanske jeseni so inštituti za letošnje leto Nemčiji napovedovali 4,8-odstotno rast, za prihodnje leto pa 1,9-odstotno. Odprava pandemičnih omejitev krepi storitveni sektor, medtem ko proizvodnjo še naprej omejujejo zamaški v dobavnih verigah po krizi covida-19, so zapisali v inštitutih. Šoki zaradi vojne v Ukrajini ob tem vplivajo na aktivnost tako na strani proizvodnje kot povpraševanja, vladni paketi pomoči zaradi covida-19 pa so že pokazali inflacijske učinke. Rast cen ob tem še krepi povišanje cen energentov zaradi vojne v Ukrajini, so našteli.