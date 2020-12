Velika Britanija in sever Francije v primežu neurja

Prizadeti sta obalni regiji Bretanja in Normandija. Glede na navedbe francoskih vremenoslovcev na območju piha močan veter, na atlantski obali pa so prisotni visoki valovi. Oblasti prebivalce ogroženih območij pozivajo k posebni previdnosti. Veter je v nedeljo zjutraj na obalah Manche in Finistere pihal s 130 kilomtri na uro. V Brestu so zabeležili sunke do 96 kilometrov na uro. Prebivalce Normandije so opozorili naj ostanejo doma, zaščitijo vse predmete, ki bi lahko padli ali bi jih veter lahko odnesel in naj ne hodijo ob obali.

Že v soboto je Bella težave povzročala v Veliki Britaniji, kamor je prinesla obilne padavine, sunki vetra pa so ponekod presegali 150 kilometrov na uro. Tudi tam so številni ostali brez oskrbe z električno energijo – samo v Walesu je taka usoda začasno doletela okrog 21.000 gospodinjstev.