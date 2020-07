Velika Britanija in ZDA obtožile Rusijo uporabe izstrelka v vesolju

Test novega ruskega satelita, z namenom preverjanja vesoljske opreme v državi, je bil opravljen 15. julija, je takrat sporočilo rusko obrambno ministrstvo. "Med testiranjem najnovejše vesoljske tehnologije je bil eden od domačih satelitov pregledan od blizu z uporabo specializirane opreme majhnih vesoljskih plovil," je sporočilo ministrstvo in dodalo, da so bile zabeležene "dragocene informacije o tehničnem stanju preiskovanega predmeta".

Vodja britanskega letalskega namestnika Harvey Smyth je dejal, da je zaskrbljen tudi zaradi najnovejšega ruskega satelitskega testa, za katerega je dejal, da ima "značilnosti orožja". "Dejanja, kot je ta, ogrožajo mirno uporabo vesolja in tvegajo nastanek naplavin, ki bi lahko ogrozile satelite in vesoljske sisteme, od katerih je odvisen svet," je dejal. Rusijo je pozval, naj bo "odgovorna" in naj se "izogiba nadaljnjim takšnim testiranjem" .

Ameriški State Department je nedavno uporabo "tistega, kar naj bi bilo v orbiti videti kot protisatelitsko orožje" označilo za zaskrbljujoče, poroča BBC . ZDA so že prej izrazile zaskrbljenost zaradi novih ruskih satelitskih dejavnosti. Združeno kraljestvo pa je prvič obtožilo rusko testiranje v vesolju. Obtožbe so prišle le nekaj dni po preiskavi, ko je vlada Združenega kraljestva "slabo podcenila" grožnjo, ki jo predstavlja Rusija.

ZDA so povedale, da je ruski satelitski sistem enak tistemu, ki je vzbudil zaskrbljenost leta 2018 in v začetku tega leta, ko so ga ZDA obtožile, da je manevriral blizu ameriškega satelita. V tem zadnjem incidentu je general Jay Raymond, ki vodi ameriško vesoljsko poveljstvo, dejal, da obstajajo dokazi, da je Rusija"izvedla test vesoljskega protisatelitskega orožja". Raymond je dodal: "To je še en dokaz o nadaljnjih prizadevanjih Rusije za razvoj in preizkušanje vesoljskih sistemov in je skladen z objavljeno vojaško doktrino Kremlja o uporabi orožja, ki ogroža ameriške in zavezniške vesoljske ladje."

Ta ruski test tega, za kar Američani pravijo, da je protisatelitsko orožje, je del vzorca nedavnih ruskih vesoljskih dejavnosti. Februarja je ameriška vojska povedala, da sta dva ruska satelita manevrirala blizu ameriškega, aprila pa je Moskva na preizkusu izstrelila zemeljski satelitski prestreznik.

Rusija, Združeno kraljestvo, ZDA in Kitajska so med več kot 100 državami, ki so se zavezale k vesoljski pogodbi, ki določa, da vesolje raziskujejo vsi in izključno v miroljubne namene. Pogodba dodaja, da orožja ne bi smeli postavljati v orbito ali v vesolje.

Le štiri države - Rusija, ZDA, Kitajska in Indija - so v zadnjih desetletjih demonstrirale protisatelitsko sposobnost. Zanimanje za takšno orožje narašča, če se zanašamo na satelite za različne namene, kot so zbiranje obveščevalnih podatkov, komunikacija, navigacija in zgodnje opozarjanje. Pogodbe o prepovedi ali omejevanju takšnega orožja ni, čeprav so se številne države zavzele za nekakšen dogovor, ki bi prepovedal ravno to. Toda v vojaškem smislu je vesolje že postalo nova meja, saj je več držav organiziralo posebna poveljstva v svojih oboroženih silah, da bi se spopadla z obrambnimi in ofenzivnimi vidiki zaščite svojih bistvenih vesoljskih sistemov.