Velika Britanija ne bo več sodelovala v programu Erasmus

Johnson je v četrtek dejal, da je to bila težka odločitev, saj je bilo čudovito, ko so v Veliki Britaniji v okviru programa sprejemali tako veliko evropskih študentov, a izpostavil, da je bil za London izjemno drag, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napovedal je vzpostavitev britanskega mednarodnega programa z imenom Alan Turing po znanem britanskem matematiku, ki bo po njegovih besedah britanskim študentom omogočil študij na "najboljših univerzah" po vsem svetu in ne samo v Evropi.

Študenti in univerze, ki so sredstva prejeli v tekočem programu Erasmus+ za obdobje 2014-2020, bodo sicer lahko v celoti izvedli programe oziroma študij. To velja tako za EU kot Združeno kraljestvo.

Za evropske študente, ki jih je trenutno v Veliki Britaniji več kot 150.000, bo sicer od 1. januarja tudi vpis na redni študij na britanskih univerzah dražji in bolj zapleten, dodaja AFP.