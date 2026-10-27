Velika Britanija se vrača v program Erasmus

Britanski minister za medvladne in evropske odnose Hamish Falconer je v spodnjem domu parlamenta danes napovedal, da bodo od novembra sprejemali prijave mladih, ki bodo v okviru programa želeli v članicah Evropske unije študirati, se usposabljati ali pridobivati delovne izkušnje. Izpostavil je, da program Erasmus+ ni odprt samo za dodiplomski študij, temveč se bodo mladim z njim odprle priložnosti tudi na drugih stopnjah izobraževanja.

Prizadevanja za vrnitev Združenega kraljestva v program so napovedali lani v okviru dogovora bivšega britanskega premierja Keira Starmerja z Brusljem.

Britanska vlada je takrat sporočila, da bo London prispeval približno 648 milijonov evrov za program v študijskem letu 2027/28. Izrazila je tudi prepričanje, da bi lahko v prvem letu od programa imelo koristi več kot 100.000 ljudi v državi. Glede vsakega nadaljnjega sodelovanja v Erasmus+ pa da se bo potrebno dogovoriti.