Velika Britanija se vrača v program Erasmus

Britanski minister za medvladne in evropske odnose Hamish Falconer je v spodnjem domu parlamenta danes napovedal, da bodo od novembra sprejemali prijave mladih, ki bodo v okviru programa želeli v članicah Evropske unije študirati, se usposabljati ali pridobivati delovne izkušnje. Izpostavil je, da program Erasmus+ ni odprt samo za dodiplomski študij, temveč se bodo mladim z njim odprle priložnosti tudi na drugih stopnjah izobraževanja.
Prizadevanja za vrnitev Združenega kraljestva v program so napovedali lani v okviru dogovora bivšega britanskega premierja Keira Starmerja z Brusljem.
Britanska vlada je takrat sporočila, da bo London prispeval približno 648 milijonov evrov za program v študijskem letu 2027/28. Izrazila je tudi prepričanje, da bi lahko v prvem letu od programa imelo koristi več kot 100.000 ljudi v državi. Glede vsakega nadaljnjega sodelovanja v Erasmus+ pa da se bo potrebno dogovoriti.
Združeno kraljestvo je iz programa Erasmus, v katerem je sodelovalo od leta 1987, izstopilo januarja 2020 ob izstopu iz EU. Tedanji britanski premier Boris Johnson je nato kot alternativo leta 2021 uvedel program Turing, ki vključuje okoli 150 držav.
Da se bo London prihodnje leto znova pridružil programu, so sicer že aprila potrdili v Bruslju. Izvršna podpredsednica Evropske komisije za socialne pravice Roxana Minzatu je takrat izpostavila pomen programa za krepitev partnerstva med stranema. Izpostavila je, da bo "pridružitev Združenega kraljestva programu Erasmus+ leta 2027 koristna za obe strani, saj odpira vrata mladim na obeh straneh Rokavskega preliva".
Evropska komisija ga je označila za pomemben korak, s katerim uresničujejo zavezo s prvega vrha med stranema maja lani, ko so sprejeli "spremembe Protokola I k Sporazumu o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom". Poudarila je še, da bo sporazum prispeval tudi k vzpostavitvi in poglobitvi partnerstev med akademskimi ustanovami v EU in Združenem kraljestvu, kar bo posledično pripomoglo k okrepitvi položaja Evrope kot svetovnega središča izobraževanja.
V programu Erasmus+ poleg 27 članic Evropske unije sodelujejo še Islandija, Lichtenstein, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija. Poleg Združenega kraljestva je sodelovanje z letom 2027 potrdila tudi Švica.
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