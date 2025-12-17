Velika Britanija se znova pridružuje programu Erasmus

Mladi v Združenem kraljestvu in EU bodo prvič po brexitu lahko spet študirali ali pridobivali delovne izkušnje preko programa Erasmus. Britanska vlada je namreč napovedala sporazum o vnovični pridružitvi, ki bo stal 570 milijonov funtov (650 milijonov evrov). Program, uradno znan kot Erasmus+, bo od leta 2027 znova odprt za britanske študente, pa tudi tiste, ki delajo na področju izobraževanja, kulture in športa, poročajo tuji mediji. Vnovično pridružitev so že v prevolilnem programu obljubljali laburisti, sledile so razprave v Londonu in Bruslju.

Združeno kraljestvo je iz programa Erasmus izstopilo po brexitu. Nekdanji britanski premier Boris Johnson je namreč trdil, da sredstva, vložena vanj, niso odražala zadostne kakovosti. Velika Britanija je sama nato vzpostavila omejen program potovanj študentov, znan kot Turingova shema.

Britanska vlada je sporočila, da bi lahko v prvem letu od programa imelo koristi okoli 100.000 ljudi vseh starosti, in poudarila, da bo članstvo v Erasmusu "ustvarilo priložnosti na področju izobraževanja in usposabljanja za vajence, študente in odrasle". "Gre za odpravljanje ovir, da se tistim, ki se izobražujejo, omogoči pridobivanje znanj in spretnosti, samozavesti in mednarodnih izkušenj, ki jih delodajalci cenijo," je ob tem dejala britanska ministrica za šolstvo Jacqui Smith. "Erasmus+ bo odprl vrata na tisoče študentom in zaposlenim po vsej državi na univerzah, šolah, fakultetah in v institucijah za izobraževanje odraslih." Tudi David Hughes, predstojnik britanskega Združenja fakultet, je najavo pozdravil. Dejal je, da je to "odlična novica" za zaposlene na fakultetah in študente vseh starosti. "Študentom to širi njihov pogled na svet, odpira oči za različne kulture in različne načine življenja, za osebje (fakultet) pa je neprecenljiva priložnost, da se od drugih držav učijo, kako posredovati znanje in veščine," je dodal. "Prepričan sem, da bodo fakultete navdušene, da jim lahko ponudijo te priložnosti."

Britanska vlada je potrdila, da se bo Združeno kraljestvo znova pridružilo programu študentske izmenjave Erasmus. FOTO: Shutterstock

Univerzitetni študenti iz Velike Britanije bodo tako lahko znova leto dni brez plačila dodatnih šolnin študirali na evropskih univerzah, medtem ko bodo britanske univerze pod enakimi pogoji sprejemale študente iz držav EU. Vsi, ki bodo v okviru programa potovali v Evropo (vključno s tistimi na delovni praksi), pa bodo upravičeni do nepovratnih sredstev za kritje dela stroškov bivanja v tujini.

"Odkar je Združeno kraljestvo izstopilo iz programa, se je število britanskih študentov, ki študirajo v Evropi, močno zmanjšalo, prav tako pa tudi število študentov iz Evrope, ki študirajo v Združenem kraljestvu," je ob tem dejal podpredsednik britanske Nacionalne študentske zveze Alex Stanley. "Zdaj pa bo naslednja generacija študentov iz Združenega kraljestva lahko vse to izkusila, kampusi po vsej državi pa bi lahko imeli koristi od študentov, ki prihajajo," je dodal.