Velika Britanija v iskanju pogrešanega veleposlanika: šel je teči in izginil neznano kam

Britanska policija še vedno išče pogrešanega veleposlanika Richarda Morrisa. 52-letnik je izginil neznano kam 6. maja. Pristojni zdaj upajo, da jim bodo podrobnosti njegovega izginotja razkrili posnetki avtomobilskih kamer voznikov, ki so se v času njegovega izginotja peljali mimo krajev, kjer so pogrešanega nazadnje videli.

Hampshirski policisti nadaljujejo intenzivno iskalno akcijo pogrešanega veleposlanika Richarda Morrisa, ki je izginil neznano kam. 52-letnika iz Bentleyja pogrešajo že skoraj dva tedna. Nazadnje so ga videli 6. maja ob 10.50 na ulici Isington Road v Altonu. Pristojni zdaj prosijo voznike, ki so se tistega dne med 10. in 17. uro peljali tam mimo, naj pregledajo posnetke svojih avtomobilskih kamer, v kolikor so te morda posnele izginulega diplomata. Policija namreč meni, da se je Morris 6. maja dopoldne tja odpravil teči, vse od takrat pa so ga iskali tudi na lokacijah, kjer se je med treningom običajno ustavil. Za pomoč so zaprosili tudi okoliške prebivalce, naj pregledajo svoje lope, gospodarske objekte, vrtove – v kolikor bi opazili karkoli neobičajnega: zapuščene predmete, ki niso njihova last, ali pa denimo znake, da je tam nekdo poiskal zavetje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Policijske specialne enote so pretekli teden prečesale tudi bližni gozd. Posebej pozorni so bili na morebitne ovire oziroma jarke, kamor bi Morris lahko padel ter poškodovan obležal, poroča The Indipendent. Pri iskanju so sodelovali tudi policijski psi, pomagali so si tudi s čolnom, helikopterjem in konjenico, pa je pisal Sky News. Gozd Alice Holt je sicer del narodnega parka South Downs v bližini Farnhama, jugozahodno od Londona.

Policija prosi, da posnetke pregledajo vsi, ki so se 6. maja med 10. in 17. uro vozili po ulicah Isington Road in Isington Lane v Altonu, Station Road in Blacknest Road v Bentleyju ter The Street in Church Street v Binsteadu.