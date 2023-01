Velika Britanija v Ukrajino pošilja 64-tonske velikane

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v telefonskem pogovoru z Rishijem Sunakom zahvalil Veliki Britaniji za pomoč. "Britanska odločitev o dostavi tankov nas bo ne samo okrepila na bojišču, ampak tudi poslala pravi signal ostalim partnerjem." Dodal je, da je bila britanska podpora doslej vedno močna, sedaj pa da je postala "neprebojna". Sunak pa je izpostavil, da bodo glavni bojni tanki britanske vojske Challenger 2 pomagali Ukrajini zaustaviti in premagati Rusijo.

Gre sicer za razmeroma majhno dobavo britanskih tankov, ki ima v osnovi simboličen pomen. Bi pa lahko spodbudila ostale zahodne zaveznike, predvsem Američane, da v Ukrajino pošljejo svoje tanke. ZDA so sicer Ukrajini že obljubile 50 oklepnih vozil pehote M2 Bradley. Podobno kot Rusija je tudi Ukrajina doslej v vojni izgubila veliko oklepnikov in tankov sovjetske izdelave, zdaj pa si prizadeva izgube nadomestiti predvsem s pomočjo ZDA, Nemčije in Velike Britanije. Ukrajina bo verjetno v kratkem od Poljske prejela še nemške tanke Leopard 2. Dobavo morajo sicer odobriti v Berlinu, kjer pa trenutno doživljajo pretrese na obrambnem ministrstvu, saj naj bi ministrica pripravljala svoj odstop.

Britanski tanki Challenger 2, ki so v uporabo stopili leta 1998, so bili udeleženi v drugi zalivski vojni – Invaziji Iraka leta 2003. Glavna oborožitev je 120-milimetrski top ter dva 7,62-milimetrska mitraljeza. Tank lahko doseže hitrost 60 kilometrov na uro, upravlja pa ga štiričlanska posadka.