Velika Britanija v Ukrajino pošilja protitankovsko orožje.

"Še vedno upam, da bo diplomacija zmagala. Predsednik Putin se mora odločiti, ali bo izbral diplomacijo in dialog ali konflikt in posledice," je dejal.

"Ukrajina ima vso pravico braniti svoje meje. To ni strateško orožje in ne predstavlja grožnje Rusiji, namenjeno je samoobrambi," je poudaril Wallace. Dodal je, da je sveženj mednarodnih sankcij že pripravljen, v kolikor bi se Rusija odločila za kakršno koli destabilizacijsko delovanje v Ukrajini.

Ukrajinski veleposlanik v Veliki Britaniji Vadim Pristaiko je pozdravil dobavo orožja, izrazil pa je tudi skrb, ker Ukrajina ni članica zveze NATO. "Želeli smo biti v NATO (...), toda soočeni smo z največjo vojsko v Evropi in ostajamo sami," je povedal v ponedeljek zvečer.

Rusija je medtem obtožila države zveze NATO, da Ukrajino oskrbujejo z orožjem in da ZDA v regiji spodbujajo napetosti. Glavna zahteva Rusije je ustaviti širitev zveze NATO na vzhod, kot je nedavno dejal tudi namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

V Moskvi so bili danes kritični do pošiljanja orožja Ukrajini. "To je izredno nevarno in ne prispeva k zmanjšanju napetosti," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Vse to povečuje skrbi Rusije, da bi v Ukrajino lahko prišlo orožje različnih dobaviteljev, pri čemer pogosto ne gre za defenzivno, ampak ofenzivno orožje, se je na izjave britanskega obrambnega ministra odzval Peskov.

Medtem sicer tudi druge države zveze NATO pripravljajo različne oblike vojaške pomoči Ukrajini. Po poročanju kanadske mreže Global News in tujih tiskovnih agencij naj bi Kanada v državo napotila majhen kontingent specialnih sil, v ZDA pa je skupina senatorjev Ukrajini obljubila solidarnost in orožje, vključno s protitankovskimi raketami javelin, raketami stinger in čolni.

Lavrov opozoril, da Moskva čaka na odgovor Zahoda glede varnostnih zahtev

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes v Moskvi dejal, da Rusija pred nadaljevanjem pogovorov o ukrajinski krizi čaka na odgovor glede svojih zahtev po varnostnih jamstvih, ki jih je nedavno predložila ZDA in Natu. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock se je zavzela za čim prejšnjo obnovitev pogovorov o ukrajinskem konfliktu.

"Sedaj čakamo na odgovore na naše predloge, kot so nam obljubili, da bi nadaljevali pogovore," je dejal Lavrov na skupni novinarski konferenci z Baerbockovo. "Upajmo, da se bodo pogovori nadaljevali," je še dejal.

"Pripravljeni smo na resen dialog o obojestranskih dogovorih in korakih, ki bodo vsem v Evropi prinesli več varnosti," je glede ruskih zahtev po varnostnih jamstvih dejala Baerbockova, ki je bila danes na obisku v Moskvi pri Lavrovu. To je bilo njuno prvo osebno srečanje, v središču pogovorov pa so bili napeti odnosi z Rusijo tako na evropski kot na dvostranski ravni.

Pri tem se je nemška zunanja ministrica zavzela za čim prejšnjo obnovitev mirovnih pogovorov o rešitvi konflikta na vzhodu Ukrajine. To je pomembno za varnost v Evropi, je poudarila.

Moskva je prejšnji mesec od ZDA in Nata v zameno za zmanjšanje napetosti na meji z Ukrajino zahtevala varnostne zaveze, da se zavezništvo ne bo širilo na vzhod in da ne bo prišlo do nameščanja ofenzivnega orožja blizu ruske meje.

Te varnostne zahteve Rusije so bile tudi v središču pogovorov med predstavniki Rusije ter ZDA, Nata in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) minuli teden, ki so potekali v senci naraščajočih napetosti zaradi morebitne ruske vojaške grožnje Ukrajini. Lavrov je po pogovorih Zahodu očital pomanjkanje odzivnosti in opozoril, da Moskvi zmanjkuje potrpljenja.

Ukrajina in Rusija sicer druga drugi očitata kršitve dogovora iz Minska, mirovnega načrta za rešitev ukrajinskega konflikta. Baerbockova je priznala, da obstajajo različni pogledi na dogovor, vendar si bo, kot je dejala, prizadevala, da bi čim prej znova prišlo do srečanja v tem formatu.

Baerbockova se je v ponedeljek mudila v Kijevu, kjer je obljubila svojo podporo Ukrajini. Dejala je, da bo Nemčija storila vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovila varnost Ukrajine.