Velika iskalna akcija v Nemčiji: izginila dveletna deklica

Skoraj 200 policistov, gasilcev in reševalcev je v nedeljo v nemškem mestu Bingen iskalo pogrešano dveletno deklico. Malčica se je med četrto in peto uro neopazno splazila od doma, oblečena samo v pižamo. Ker so te dni temperature zelo nizke, je v veliki nevarnosti, je sporočila Policija.

Ponoči so iskanje prekinili, danes pa ga nadaljujejo, za zdaj, žal, neuspešno. Območje prečesavajo s sledilnimi psi in droni, poletel je tudi helikopter, ki je včeraj zaradi megle ostal na tleh.

Na pomoč so priskočili tudi potapljači. Dekličin dom je namreč ob reki, zato se bojijo, da je zdrsnila v vodo in utonila.