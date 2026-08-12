Portugalca še vedno iščejo: 'Morje je toplo, mlada sta. Lahko preživita dva ali tri dni'

Malo po 3. uri so se iz večje skupine Portugalcev trije moški in ena ženska, stari okoli 30 let, odločili, da se iz kampa z gumijastim čolnom odpravijo proti Senju. Preostali del skupine je o tem obvestil lokalne oblasti. Ob prijavi so povedali, da so v meter in pol dolgem napihljivem čolnu odveslali od kampa, severno od Senja, proti mestu Senj. "Ob 4.41 zjutraj nas je oseba iz te skupine prek nacionalnega centra za iskanje in reševanje obvestila, da se niso vrnili, nakar se je začela in izvedla akcija," je za Net.hr dejal kapitan Luške kapetanije Senj Nenad Bugarin. Ker so bile vremenske razmere izrazito neugodne, z močnimi udari burje in večmetrskimi valovi, je nemudoma stekla reševalna akcija. Okoli osme ure so našli čolniček nesrečne četverice, prineslo ga je skoraj do Krka.

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Ob 10.40 se je iskanje vključilo tudi letalo pilatus. Z njega so ob 11.05 v morju v zalivu Butinj na Krku, več kilometrov od kraja, od koder so izpluli, opazili eno od pogrešanih, je na novinarski konferenci pojasnil Bugarin. Iz morja so jo rešili dobre pol ure pozneje. Po več kot osmih urah kalvarije je bila izčrpana, a nepoškodovana, poskušala je pomagati reševalcem. "Rekla je, da je bila druga oseba od nje oddaljena približno 20 minut. Poskušala nas je usmerjati in nam pomagala pri iskanju te osebe, vendar je nismo našli," je povedal Bugarin. Ob 13.40 so nato na skalah med uvalo Ogrul in rtom Glavina na Krku našli še moškega, poroča Net.hr. Informacijo je pozneje potrdilo tudi ministrstvo za morje. Sporočili so, da je tudi drugi rešeni potreboval zdravniško pomoč zaradi izčrpanosti, drugih poškodb pa ne omenjajo. Bugarin je medtem za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal, da je moški uspel sam priti iz morja in se povzpeti na skale, kjer je počakal na pomoč. Plovilo Luške kapitanije ga je prepeljalo na kopno, kjer so ga prevzeli zdravstveni delavci.

Dva še vedno pogrešajo

Še vedno pa iščejo preostala dva moška, o katerih za zdaj še ni informacij. "Uporabljamo vse metode, ki so nam na voljo. Trenutno imamo v zraku dve letalski enoti in tri mornariške enote. So zelo dobro opremljene in to so ljudje, ki so lokalci in poznajo območje, zato delamo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo pozitiven izid in najdemo te ljudi," je za RTL pojasnil Mirko Rašić iz Nacionalnega centra za koordinacijo iskanja in reševanja na morju. Rašić kljub temu, da se je dan že prevesil v noč, ni izgubil upanja, da bodo tudi preostala dva turista našli živa. "V prid nam gre toplota morja. Morje je toplo, ima nad 26 stopinj Celzija. Nimamo fiksnega časovnega okvirja, kako dolgo lahko telo preživi v morju. Gre za mlajša posameznika in njuna telesa bi morala prenesti ta napor. Lahko preživita dva do tri dni," je optimističen.

Velebitski kanal FOTO: RTL

Iščejo jih tudi s helikopterji in termovizijskimi kamerami