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Portugalca še vedno iščejo: 'Morje je toplo, mlada sta. Lahko preživita dva ali tri dni'

Reka, 12. 08. 2026 11.21 pred 6 urami 3 min branja 42

Avtor:
D.L. K.H.
Velebitski kanal

V Velebitskem kanalu že od zgodnjih jutranjih ur poteka iskalna akcija po tem, ko so štirje mladi Portugalci na napihljivem čolničku poskušali pripluti od svojega kampa do Senja. Podvig jim zaradi slabega vremena ni uspel, za njimi se je izgubila vsaka sled. Stekla je obsežna reševalna akcija, po več urah so najprej živo našli žensko, potem pa še moškega. Ostala dva še iščejo.

Malo po 3. uri so se iz večje skupine Portugalcev trije moški in ena ženska, stari okoli 30 let, odločili, da se iz kampa z gumijastim čolnom odpravijo proti Senju. Preostali del skupine je o tem obvestil lokalne oblasti. Ob prijavi so povedali, da so v meter in pol dolgem napihljivem čolnu odveslali od kampa, severno od Senja, proti mestu Senj.

"Ob 4.41 zjutraj nas je oseba iz te skupine prek nacionalnega centra za iskanje in reševanje obvestila, da se niso vrnili, nakar se je začela in izvedla akcija," je za Net.hr dejal kapitan Luške kapetanije Senj Nenad Bugarin.

Ker so bile vremenske razmere izrazito neugodne, z močnimi udari burje in večmetrskimi valovi, je nemudoma stekla reševalna akcija. Okoli osme ure so našli čolniček nesrečne četverice, prineslo ga je skoraj do Krka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob 10.40 se je iskanje vključilo tudi letalo pilatus. Z njega so ob 11.05 v morju v zalivu Butinj na Krku, več kilometrov od kraja, od koder so izpluli, opazili eno od pogrešanih, je na novinarski konferenci pojasnil Bugarin. Iz morja so jo rešili dobre pol ure pozneje. 

Po več kot osmih urah kalvarije je bila izčrpana, a nepoškodovana, poskušala je pomagati reševalcem. "Rekla je, da je bila druga oseba od nje oddaljena približno 20 minut. Poskušala nas je usmerjati in nam pomagala pri iskanju te osebe, vendar je nismo našli," je povedal Bugarin.

Ob 13.40 so nato na skalah med uvalo Ogrul in rtom Glavina na Krku našli še moškega, poroča Net.hr. Informacijo je pozneje potrdilo tudi ministrstvo za morje. Sporočili so, da je tudi drugi rešeni potreboval zdravniško pomoč zaradi izčrpanosti, drugih poškodb pa ne omenjajo. 

Bugarin je medtem za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal, da je moški uspel sam priti iz morja in se povzpeti na skale, kjer je počakal na pomoč. Plovilo Luške kapitanije ga je prepeljalo na kopno, kjer so ga prevzeli zdravstveni delavci.

Dva še vedno pogrešajo

Še vedno pa iščejo preostala dva moška, o katerih za zdaj še ni informacij. "Uporabljamo vse metode, ki so nam na voljo. Trenutno imamo v zraku dve letalski enoti in tri mornariške enote. So zelo dobro opremljene in to so ljudje, ki so lokalci in poznajo območje, zato delamo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo pozitiven izid in najdemo te ljudi," je za RTL pojasnil Mirko Rašić iz Nacionalnega centra za koordinacijo iskanja in reševanja na morju. 

Rašić kljub temu, da se je dan že prevesil v noč, ni izgubil upanja, da bodo tudi preostala dva turista našli živa. "V prid nam gre toplota morja. Morje je toplo, ima nad 26 stopinj Celzija. Nimamo fiksnega časovnega okvirja, kako dolgo lahko telo preživi v morju. Gre za mlajša posameznika in njuna telesa bi morala prenesti ta napor. Lahko preživita dva do tri dni," je optimističen. 

Velebitski kanal
Velebitski kanal
FOTO: RTL

Iščejo jih tudi s helikopterji in termovizijskimi kamerami

Vreme je sicer sprva oteževalo iskanje. Dopoldne so bili valovi še vedno visoki dva metra in več, pihala je tudi močna burja. Del enot, ki sodelujejo v akciji, se je zato moral umakniti v zavetje. Tekom dneva so se razmere vendarle umirile. 

Vidljivost sicer zaradi vetra ni najboljša, zato so se okoli 14. ure v iskanje vključili tudi helikopter, ki je opremljen s termovizijskimi kamerami, in droni. Pomoč so nudili tudi gorski reševalci.

Oglasilo se je tudi portugalsko ministrstvo za zunanje zadeve. Sporočili so, da "z veliko zaskrbljenostjo in v tesnem sodelovanju s hrvaškimi oblastmi" spremljajo dogajanje.

velebitski kanal iskalna akcija portugalci

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KOMENTARJI42

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NLKP
12. 08. 2026 21.42
Alkohol, droge? To š napišite...
Odgovori
+2
2 0
forexxx
12. 08. 2026 21.14
A niso bukseljni k so sploh šli z napihljivim čolničkom na izlet po jadranskem morju.
Odgovori
+3
3 0
Trump
12. 08. 2026 20.52
Naravna selekcija...
Odgovori
+2
2 0
galeon
12. 08. 2026 20.07
Samo nesposobnim turistom se to lahko zgodi.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
12. 08. 2026 19.56
Portugalci so bili včasih resni morjeplovci.
Odgovori
+4
4 0
BMReloaded
12. 08. 2026 19.14
Meter in pol...4je odrasli...pa to. Carji
Odgovori
+1
2 1
Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 16.47
Jadransko morje res ni Atlantik, ni pa mlaka v kateri bi se igral. Ko ornk piha še trajekti ne vozijo. Dva metra čoln in trajekt pa je razlika. Upam, da jih najdejo, žive.
Odgovori
+11
12 1
Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 16.42
Jadransko morje res ni Atlantik, ni pa mlaka v kateri bi se igral. Ko ornk piha še trajekti ne vozijo. Dva metra čoln in trajekt pa je razlika. Upam, da jih najdejo, žive.
Odgovori
+2
3 1
Colgate
12. 08. 2026 16.22
izzivanje nesreče
Odgovori
+3
5 2
geemale
12. 08. 2026 15.08
pa tile so preplaval več kot če bi ušli z Golega :)
Odgovori
+14
14 0
SDS_je_poden
12. 08. 2026 14.30
Kdo gre v burji z napihljivimi zadevami v vodo?
Odgovori
+14
14 0
BrezPitt
12. 08. 2026 16.21
Portugalci:)
Odgovori
+7
7 0
Tinko22
12. 08. 2026 14.07
Lepo prosim, če mi razložite zakaj bi mene utegnilo zanimati kako so reševali 4 Portugalce, Čehe...itd...na morju....Samo da se vsak dan piše bedarije in fotra ljudi ter da imajo novinarji pač neki za delat (upravičujejo svoje ˝delo˝, ker drugega nimajo), meni pa se zdi zapravljanje časa pisanje teh člankov. Škoda besed, eno in isto, eno in isto...nobeden pa ne udari po mizi.
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-16
5 21
malapo
12. 08. 2026 14.29
pa saj ti ni treba brat. Hvala bogu za tipkovnico in miško in stikalo ON/OFF
Odgovori
+17
18 1
Ricinus
12. 08. 2026 14.39
Taki članki so koristni zato, ker se je boljše učiti na tujih napakah kot na svojih. Če pa že vse veš in znaš jih pa vedno lahko preskočiš.
Odgovori
+24
24 0
a res1
12. 08. 2026 14.06
Domače norcice pa ne smete objavljat?
Odgovori
+6
8 2
Potouceni kramoh
12. 08. 2026 13.54
Mladi preveč gledajo Tik Tok.Za njih je realnost zgolj virtualna izkušnja!
Odgovori
+17
17 0
Bolfenk2
12. 08. 2026 13.15
Verjetnost, da so preživeli senjsko burjo je žal minimalna. Sploh ker so padli iz čolna. Žal, z morjem ni heca.
Odgovori
+24
26 2
gggg1
12. 08. 2026 14.56
Dva so že našli, živa.
Odgovori
+8
8 0
wsharky
12. 08. 2026 13.15
ni jih več
Odgovori
+4
8 4
Panter 63
12. 08. 2026 13.16
Eno našli. Živo.
Odgovori
+14
14 0
lakala28
12. 08. 2026 16.14
Dva. Doslej. Upam, da ni konec.
Odgovori
+4
4 0
Verus
12. 08. 2026 13.00
Gledati otrokča v vodi in snemati!? To vam vse pove, kakšna družba smo postali!!!!!!
Odgovori
+43
46 3
Misika1967
12. 08. 2026 13.10
Res je
Odgovori
+17
18 1
Mambo
12. 08. 2026 13.37
In tako dejanje je vredno vsake obsodbe. Če ne pustite to komentirati pomeni, da se s tem ne strinjate.
Odgovori
+15
16 1
mmickica
12. 08. 2026 13.44
Tocno tako. Sploh ne morem verjeti, da obstaja osebek, ki snema ubogega otroka, ne da bi vsaj pred tem poklical na pomoc, ce ze sam ni dober plavalec. Enostavno neprebavljivo...
Odgovori
+19
21 2
hapiness
12. 08. 2026 12.49
mladost je norost, ubogi starši sedaj
Odgovori
+11
14 3
BrezPitt
12. 08. 2026 16.23
30+ pa že ni več mladost.
Odgovori
+2
3 1
?auž
12. 08. 2026 12.44
R.I.P
Odgovori
+8
9 1
Slash
12. 08. 2026 12.31
Bolje biti živa legenda kot mrtva, bi rekel Jonas...
Odgovori
+11
11 0
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