Velika koalicija SDP po vstopu Milanovića v volilno tekmo vse manjša

Koalicijo, ki jo je s Socialdemokratsko stranko (SDP) v začetku marca sklenilo 10 strank, so v torek zapustile tri stranke: Istrski demokratski sabor (IDS), Primorsko-goransko zavezništvo (PGS) in Fokus. Že pred tem je iz nje odšla Delavska fronta.

"Za nas je to bolj ali manj konec zgodbe. SDP je z Milanovićem kot kandidatom za premierja na nek način iz te zgodbe izrinil tudi nas," je za hrvaško javno televizijo HTV v torek dejal predsednik IDS Dalibor Paus.

Podobno stališče imajo v PGS, v Fokusu pa so se za izstop odločili tako zaradi Milanovića kot zato, ker se še niso konstruktivno pogovarjali o volilnem programu. "Zavedam se, da SDP cilja na zmago, a za nas to ni sprejemljivo, če je cena za to razpad ustavnega reda, agresija v javnem prostoru in politični obračun," je sporočil predsednik Fokusa Davor Nađi.

Predsednica Delavske fronte Katarina Peović je za HTV medtem ocenila, da vstop Milanovića v volilno tekmo pomeni premik na desno.