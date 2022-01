Velika križarka na silvestrovo zaradi okužb obtičala v lizbonskem pristanišču

Pozitivne primere so odkrili med rutinskim testiranjem, okužene pa so nato v sodelovanju z oblastmi namestili v posebnih hotelih v Lizboni, so v petek sporočili iz nemške križarske družbe Aida Cruises, ki upravlja z ladjo. Člani posadke so imeli sicer le blage simptome.

Po navedbah direktorja lizbonskega pristanišča Dioga Vieire Branca je bilo pozitivnih 52 od 1353 članov posadke. Na ladji je bilo poleg tega 2844 turistov, med katerimi pa zaenkrat ni bilo nobenega pozitivnega primera, zato naj bi lahko zapustili ladjo.

V družbi Aida Cruises sicer poudarjajo, da so bili člani posadke in vsi potniki, starejši od 12 let, cepljeni ter da je treba pred odhodom opraviti test PCR.