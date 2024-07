Očividec posnel ladjo za križarjenje, ki je v pristanišču spustila fekalije

Hrvaška obala je polna zasidranih ladij, čolnov in ladij za križarjenje. In odgovorno je, da pazijo na to, kje odvržejo odpadke, ki se nabirajo na krovu. A na to se je očitno prav požvižgala posadka ladje, ki se je zasidrala pri Zadru. Posnetek, ki ga je pridobil net.hr, prikazuje ladjo za križarjenje, zasidrano v pristanišču, ki v morje spušča fekalije.