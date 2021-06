Velika luknja 'pogoltnila' avtomobile na parkirišču pred bolnišnico

Lokalna policija je potrdila, da so prejeli prijavo "kolapsa" na parkirišču pred bolnišnico. Z videoposnetkov, ki so hitro zakrožili tudi po družbenih omrežjih, pa je razvidno, da so v veliko luknjo zdrsnili trije avtomobili in nekaj dreves.

Iz gasilsko-reševalne službe so sporočili, da je na kraj dogodka poleg sedmih gasilskih vozil prispela tudi posebna reševalna enota, ki je iskala morebitne žrtve, ujete v avtomobilih. Po poročanju BBC-ja se v nesreči sicer ni poškodoval nihče.