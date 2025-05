Velika mednarodna akcija: Zasegli starodavne kovance, glasbila, artefakte ...

Preiskovalci so v okviru operacije z imenom Pandora 9, ki so jo izvedli v letu 2024, zasegli 37.727 predmetov, med njimi arheološke najdbe, umetniška dela, starodavne kovance in glasbila.

Poleg tega so zasegli tudi 69 detektorjev kovin in 23 orodij, ki se običajno uporabljajo pri nezakonitih izkopavanjih, so zapisali v sporočilu Evropskega policijskega urada (Europol).

Operacijo je koordinirala Španija ob podpori Europola in Interpola, v njej pa je sodelovalo 23 držav. Španske oblasti so sicer zasegle 2500 predmetov, večinoma rimskih kovancev iz arheoloških najdišč v mestu Caceres na jugozahodu države.

V Italiji so karabinjerji zasegli več kot 300 predmetov, vključno s kovanci in predmeti iz rimskega obdobja. V Grčiji je policija zasegla pet bizantinskih ikon, ukrajinski cariniki pa 87 kulturnih predmetov, ki so jih nezakonito prepeljali na Poljsko, v Moldavijo in Romunijo.

Osumljenci so predmete nezakonito preprodajali na spletnih straneh ali družbenih omrežjih. Številne preiskave še potekajo, so še sporočili pri Europolu in dodali, da je pričakovati nadaljnje aretacije in zasege predmetov.