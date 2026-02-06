Naslovnica
Tujina

Velika množica na pogrebu Gadafijevega sina

Bani Valid , 06. 02. 2026 20.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.Š.
Pogreb Gadafijevega sina

Na pogrebu Sejfa al Islama Gadafija, sina nekdanjega libijskega voditelja Moamerja Gadafija, se je v mestu Bani Valid zbralo več tisoč ljudi. Žalujoči, med katerimi je bilo veliko privržencev nekdanjega režima, so se pokojniku poklonili z vzklikanjem gesel v podporo Gadafiju, nošenjem njegovih portretov in simbolov prejšnje oblasti.

Pogrebna slovesnost je potekala približno 175 kilometrov južno od Tripolija. Sejf al Islam Gadafi je bil ubit v torek v svojem domu v Zintanu na severozahodu Libije. Po navedbah njegovega svetovalca naj bi ga ubila skupina štirih oboroženih moških, okoliščine napada pa ostajajo nejasne.

Kot drugi najstarejši sin Moamerja Gadafija je Sejf al Islam dolgo veljal za očetovega naslednika in pomembno politično figuro nekdanjega režima, čeprav uradne funkcije ni opravljal. 

Leta 2011 je bil aretiran na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča, štiri leta pozneje pa v Libiji obsojen na smrt, a nato amnestiran. 

Leta 2021 je napovedal kandidaturo za predsednika, vendar so bile volitve kasneje preložene.

Libija je od padca Gadafijevega režima leta 2011 razklana in nestabilna. Država ostaja razdeljena med mednarodno priznano vlado v Tripoliju in rivalske oblasti na vzhodu, nasilje pa še naprej zaznamuje politično dogajanje.

gadafi libija pogreb sin

