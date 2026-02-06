Velika množica na pogrebu Gadafijevega sina

Pogrebna slovesnost je potekala približno 175 kilometrov južno od Tripolija. Sejf al Islam Gadafi je bil ubit v torek v svojem domu v Zintanu na severozahodu Libije. Po navedbah njegovega svetovalca naj bi ga ubila skupina štirih oboroženih moških, okoliščine napada pa ostajajo nejasne.

Kot drugi najstarejši sin Moamerja Gadafija je Sejf al Islam dolgo veljal za očetovega naslednika in pomembno politično figuro nekdanjega režima, čeprav uradne funkcije ni opravljal.

Leta 2011 je bil aretiran na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča, štiri leta pozneje pa v Libiji obsojen na smrt, a nato amnestiran.

Leta 2021 je napovedal kandidaturo za predsednika, vendar so bile volitve kasneje preložene.

Libija je od padca Gadafijevega režima leta 2011 razklana in nestabilna. Država ostaja razdeljena med mednarodno priznano vlado v Tripoliju in rivalske oblasti na vzhodu, nasilje pa še naprej zaznamuje politično dogajanje.