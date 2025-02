Velika modrica na Trumpovi roki, Bela hiša krivi rokovanja

Desno roko ameriškega predsednika Donalda Trumpa "krasi" velika modrica. Opazili so jo med ponedeljkovim srečanjem 78-letnika s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, slednje pa je na družbenih omrežjih sprožilo ugibanja o zdravju ameriškega predsednika.

Nekateri so pisali, da bi bile modrice lahko posledica zdravil za redčenje krvi, spet drugi pa so poudarjali, da so modrice veliko pogostejše pri starejših osebah kot pri mlajših.