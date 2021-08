Velika nevarnost terorističnega napada na kabulskem letališču

Vse hitreje se medtem približuje rok, ko bodo ameriške sile po 20. letih 'večje vojne' dokončno zapustile Afganistan. Tuje sile pa bijejo bitko s časom in poskušajo evakuirati na tisoče lastnih državljanov ter Afganistancev, ki so sodelovali z njimi. Kljub opozorilom, da vseh do 31. avgusta ne bo mogoče prepeljati na varno, je Bidnova administracija v začetku tedna zavrnila možnost podaljšanja roka, pri tem je predsednik Joe Biden kot enega izmed razlogov navedel prav povečano grožnjo terorističnega napada s strani lokalne veje Islamske države, Isis-K.

Na varno je bilo z letališča v Kabulu do sedaj prepeljanih 82.000 ljudi, navaja BBC. Na tisoče pa jih na evakuacijo še čaka, tako na kot pred letališčem. Talibani, ki so pred 10 dnevi dokončno zavzeli Afganistan s Kabulom na čelu, naj bi sicer tudi po 31. avgustu dovolili tako tujcem kot Afganistancem, da zapustijo državo, je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. "Talibani so se zavezali, da bodo zagotovili varen prehod Američanom, državljanom tretjih držav ter Afganistancem v nevarnosti tudi po 31. avgustu."