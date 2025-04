Velika noč na Hrvaškem: kako globoko bo treba seči v žep?

Pred vrati so velikonočni prazniki in družine na Hrvaškem že preračunavajo, koliko globlje bodo morale seči v žep v primerjavi z lanskim letom. Ker so cene velikonočne košarice v povprečju višje za približno osem odstotkov, Hrvati premišljujejo, kako bogato lahko obložijo mizo za največji krščanski praznik. Če imajo na voljo nekaj več kot sto evrov, košarica ne bo ravno bogata in bo miza bolj skromno obložena.