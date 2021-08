Velika panda v francoskem živalskem vrtu skotila dvojčici

Njuna mati Huan Huan in oče Yuan Zi v francoskem živalskem vrtu sicer nista stalna prebivalca. V Beauvalu bosta preživela le 10 let, za to obdobje ju je namreč Kitajska kot znak dobrih odnosov med državama posodila Franciji. Dvojčici sta sicer drugi in tretji mladič, prvi – Yuan Meng – se je skotil leta 2017.

"Huan Huan zelo dobro skrbi zanju. Dala ju je v usta, da bi ju očistila. Slišati je nežno cviljenje," so sporočili iz živalskega vrta. Spol mladičev so določili kitajski strokovnjaki, ki skrbijo zanju, vendar bo treba informacijo še dokončno potrditi, saj se zunanji spolni organi pojavijo šele, ko so mladiči stari nekaj mesecev.