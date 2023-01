Velika porota v Georgii končala preiskavo Trumpa

Po zapletenem zakonu v Georgii lahko posebna velika porota po končanem delu poda poročilo, v katerem priporoči nadaljnje pravosodne ukrepe. V tem primeru Donald Trump in njegovi nasprotniki čakajo, ali bo priporočila, naj državna tožilka okrožja Fulton vloži obtožnice ali ne.

Trump je po porazu na volitvah proti demokratu Joeju Bidnu leta 2020 republikanske državne uradnike Georgie prepričeval, naj mu najdejo manjkajoče število glasov, da lahko razglasi zmago.

Povedali so mu, da tako ne gre, vendar se ni dal prepričati. V ogenj je poslal še svoje zaveznike in sodelavce, med njimi republikanskega senatorja iz Južne Karoline Lindseyja Grahama in nekdanjega odvetnika Rudyja Giulianija.

Vodilni republikanci Georgie na čelu z guvernerjem Brianom Kempom so ostali neomajni, zaradi česar jih je Trump žalil na družbenih medijih in drugje. Kasneje se je spravil še na navadne volilne uradnike države, ki so jim potem njegovi privrženci grozili s fizičnim nasiljem ali smrtjo.

Trump je sicer dosegel le, da so proti njemu sprožili preiskavo, republikanci pa so izgubili volitve za zvezni senat.