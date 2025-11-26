Svetli način
Velika prevara na Hrvaškem: oddajal tuja stanovanja in pobral denar

Zagreb , 26. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Melita Stolnik
Sosednjo Hrvaško, predvsem Zagrebčane, ki zaradi visokih cen nepremičnin, težko pridejo do strehe nad glavo, pretresa velika nepremičninska prevara. Najmanj deset ljudi je izgubilo ne le 900 evrov in stanovanje, temveč tudi zaupanje v sistem. Prevarant je oddajal tuja stanovanja, več ljudem hkrati, pobral denar nato pa izginil. Žrtve so več dni opozarjale pristojne institucije na prevaro, a odziva ni bilo, vse dokler prevara ni "eksplodirala" tik pred zagrebško policijsko postajo.

