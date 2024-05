Velika racija: v prostorih društva za zaščito otrok uživali droge

Policisti zagrebške policijske uprave so v sodelovanju z državnim inšpektorat zaključili kriminalistično preiskavo preprodaje prepovedane droge, v kateri sta glavna osumljenca 52-letnik in 58-letnik, ki naj bi mu pomagal, poroča net.hr.

Policija je v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah izvedla racijo v prostorih društva za zaščito otrok in mladostnikov ter promoviranje kulture in zdravega načina življenja v središču Zagreba. 52-letnik je predsednik omenjenega društva, vse od leta 2019 pa naj prostore društva uporabljal tudi kot nočni klub, v katerem so uživali prepovedano drogo.

52-letnik je deloval kot redar in je prek videonadzora preverjal, kdo prihaja v prostore. Na vhodu pa jih je pričakal 58-letnik.

Med racijo je policija preverila identiteto 62 oseb, od tega je 21 oseb, starih med 19 in 67 let, ujela med uporabo drog oziroma so pri njih našli različne vrste drog, od konoplje, amfetamina do kokaina. Preiskali so tudi prostore, kjer so našli tudi marihuano, MDMA, GBL.

Zoper 52- in 58-letnika je podana kazenska vadba, 21 osebam pa so izročili obvestilo o prekršku.