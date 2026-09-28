Velika stavka v Zagrebu: ne vozijo ne tramvaji ne avtobusi

Hrvaška prestolnica se na ponedeljkovo jutro prebuja v prometni kaos zaradi stavke, ki se je začela ob 3.30. Kot poroča net.hr, je prekinjenih 134 avtobusnih in vseh 15 tramvajskih linij.

Stavkajo tudi komunalni delavci, zaposleni v zagrebškem holdingu, kar bo vplivalo tudi na odvoz odpadkov in vzdrževanje javnih površin. Holding je prebivalce Zagreba v luči stavke pozval, naj odložijo odlaganje presežnih odpadkov, večje čistilne akcije in naj ne hodijo v zbirne centre, saj bodo zaprti.

Zadnji poskus, da bi dosegli dogovor, je propadel v soboto. Sindikati zahtevajo zvišanje plač in izboljšanje ugodnosti ter sklenitev novih kolektivnih pogodb. Vodstvo družb na drugi strani trdi, da so sindikati na zadnjem srečanju razširili svoje zahteve, kar so slednji zanikali.

Še ena točka spora je vprašanje minimalnega obsega storitev, ki jih je treba zagotavljati med stavko; o tem vprašanju trenutno poteka arbitraža.

Predsednik sindikata voznikov in prometnega osebja ZET Vladimir Jozić je zjutraj potrdil, da tramvaji ne zapuščajo remize. Gre za okoli 90 tramvajev in s tem 90 voznikov na 15 linijah. "Vozniki prihajajo na delo in sporočijo, ali želijo delati ali ne. Tistim, ki želijo voziti, je to dovoljeno, medtem ko se morajo tisti, ki stavkajo, vseeno evidentirati ob prihodu ter ostati v prostorih," je pojasnil.

Potrdil je, da ni bil določen poseben seznam nujnih storitev, ki bi jih bilo treba zagotavljati. Verjetno noben tramvaj ne bo zapeljal na progo, razen če bo kdo izrecno izrazil željo po vožnji, je še dodal Jozić.