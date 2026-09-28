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Velika stavka v Zagrebu: ne vozijo ne tramvaji ne avtobusi

Zagreb, 28. 09. 2026 08.05 pred 39 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Gneča v Zagrebu

V Zagrebu se je že v zgodnjih jutranjih urah začela splošna stavka zaposlenih v zagrebškem javnem potniškem prometu in holdingu. Sindikati v novi kolektivni pogodbi zahtevajo višje plače in boljše materialne ugodnosti, dosedanja pogajanja pa so bila neuspešna. Zagrebški župan Tomislav Tomašević pravi, da na ultimate ne bo pristal.

Hrvaška prestolnica se na ponedeljkovo jutro prebuja v prometni kaos zaradi stavke, ki se je začela ob 3.30. Kot poroča net.hr, je prekinjenih 134 avtobusnih in vseh 15 tramvajskih linij.

Stavkajo tudi komunalni delavci, zaposleni v zagrebškem holdingu, kar bo vplivalo tudi na odvoz odpadkov in vzdrževanje javnih površin. Holding je prebivalce Zagreba v luči stavke pozval, naj odložijo odlaganje presežnih odpadkov, večje čistilne akcije in naj ne hodijo v zbirne centre, saj bodo zaprti.

Zadnji poskus, da bi dosegli dogovor, je propadel v soboto. Sindikati zahtevajo zvišanje plač in izboljšanje ugodnosti ter sklenitev novih kolektivnih pogodb. Vodstvo družb na drugi strani trdi, da so sindikati na zadnjem srečanju razširili svoje zahteve, kar so slednji zanikali.

Še ena točka spora je vprašanje minimalnega obsega storitev, ki jih je treba zagotavljati med stavko; o tem vprašanju trenutno poteka arbitraža.

Predsednik sindikata voznikov in prometnega osebja ZET Vladimir Jozić je zjutraj potrdil, da tramvaji ne zapuščajo remize. Gre za okoli 90 tramvajev in s tem 90 voznikov na 15 linijah. "Vozniki prihajajo na delo in sporočijo, ali želijo delati ali ne. Tistim, ki želijo voziti, je to dovoljeno, medtem ko se morajo tisti, ki stavkajo, vseeno evidentirati ob prihodu ter ostati v prostorih," je pojasnil.

Potrdil je, da ni bil določen poseben seznam nujnih storitev, ki bi jih bilo treba zagotavljati. Verjetno noben tramvaj ne bo zapeljal na progo, razen če bo kdo izrecno izrazil željo po vožnji, je še dodal Jozić.

Tomašević v centru za promet
Tomašević v centru za promet
FOTO: Mesto Zagreb

Predsednik Sindikata prometa in komunalnih storitev Hrvaške Dražen Jović pa je zjutraj dejal, da je sindikat omilil svoje zahteve in so pripravljeni na nadaljnja pogajanja, če bodo ta potekala v dobri veri. Izpostavil je, da si že 120 dni prizadevajo za kompromis in želijo, da se prisluhne njihovim predlogom ter naslovi ključne težave, pri čemer je poudaril, da je zagrebški župan Tomislav Tomašević postal del problema in ne rešitve.

Stavko je sicer podprlo 78 odstotkov delavcev ZET in 74 odstotkov delavcev Holdinga.

Tomašević, ki je v odzivu na stavko dejal, da ne bo pristal na ultimate sindikatov, je medtem že od zgodnjega jutra v centru za upravljanje prometa, kjer spremlja razmere na zagrebških cestah in delovanje javnega prevoza med stavko.

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KOMENTARJI2

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Apbijd
28. 09. 2026 08.45
Bravo Irci...tako se pokaže pravi obraz genocidnemu narodu...in duha,vemo komu,da ne dovoli komentarjev...naj bodo Irci zgled vsem...tudi vam 24... Ki nimate jajc... očitno,.ali?
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0 0
Pobrskaj po svoji pameti
28. 09. 2026 08.34
Ti, ti, ti sindikati... Le kaj se gredo? Kaj si pa mislijo, da bi ljudje imeli boljše plače in pogoje dela? Kam bomo pa prišli, če se to zgodi? Aja to je na Hrvaškem. V Sloveniji bi bili takoj obsojeni na politično delovanje.
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