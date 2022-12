Velika zmaga Bidna: demokrati dobili večino v ameriškem senatu

Letos ga je izzval nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa in prav tako temnopolti Walker, ki je republikansko nominacijo osvojil s podporo bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa . To pa mu je - poleg tega, da je bil res slab kandidat, ki so se ga temnopolti volivci sramovali - zagotovilo poraz proti Warnocku.

Biden: Volivci so se zavzeli za demokracijo in nazaj v senat poslali dobrega človeka

Ameriški predsednik Joe Biden je zmagovalca že poklical in mu čestital, poroča Sky News. "Nocoj so se volivci Georgie zavzeli za demokracijo, zavrnili UltraMAGAizem in kar je najpomembnejše: nazaj v senat poslali dobrega človeka. Za nadaljnjih šest let," je tvitnil.

Nova večina demokratov v senatu sicer ne pomeni konca razdeljene vlade, saj so republikanci za las prevzeli nadzor v predstavniškem domu, pomeni pa, da bodo zdaj imeli nadzor nad pomembnimi odbori.