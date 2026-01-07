Naslovnica
Velikanski ledeni bloki, ki se spremenijo v pravljične umetnine

07. 01. 2026

Avtor:
24UR ZVEČER
Ledeni bloki

Pogum in moč, plemenitost in nežnost. Vse to nastane iz velikanskih ledenih blokov, ki se spremenijo v pravljične umetnine od tigra do žerjava. Vsak januar v mrzlem severovzhodnem kitajskem mestu Harbin, kjer je trenutno - 14 stopinj, nastanejo nenavadne in čudovite ledene skulpture. Tam se namreč zberejo kiparji, letos jih je 76 iz 12 držav, ki tekmujejo kdo bo naredil najboljšo, najbolj izvirno ledeno skulpturo leta.

