Velikanski požar pri Novigradu, zaprli tudi cesto čez Antenal

Prva poročila o požaru so prišla okoli 19. ure. Zagorelo je na težko dostopnem terenu, ki ga prekrivajo borov gozd, gosto grmičevje in trava, ogenj pa se je širil naprej ob reki Mirni, poroča Glas Istre. S požarom se je nemudoma začelo boriti 86 gasilcev, ki so prišli tudi iz okoliških krajev. Gašenje je oteževala tudi močna burja, ki je ravno zapihala ob prehodu vremenske fronte. Vendar je gasilcem nazadnje uspelo, da so pravočasno ustavili ognjene zublje, ki so grozili hišam v najbližjem naselju Stancija Rosello.