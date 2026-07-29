Velikanski val ju je odnesel pod gladino, a otroka ni izpustil

Kalifornijskega najstnika razglašajo za junaka, potem ko so ga na videoposnetku ujeli, kako je iz nevarnih valov na plaži rešil otroka. Na videoposnetku je videti, kako Ryder trdno drži otroka, da ju siloviti valovi, nekateri visoki tudi več metrov, ne bi ločili.

V nekem trenutku 16-letni reševalec opazi, da prihaja velik val, otroka obrne in skupaj z njim izgine pod gladino.

"Valovi niso bili ravno mirni, vendar so bili takšni, kot bi jih pričakovali – z običajnim ritmom in močjo," je za NBC Bay Area povedal očividec. "Potem pa se je vse v trenutku spremenilo. Veliko ljudi je bilo povsem nepripravljenih."

"Žal je tega mladega fanta v hipu premagala moč morja in ga je odneslo na odprto," je še dodal.

Na posnetku je videti tudi več ljudi, ki so prihiteli na pomoč najstniku in otroku ter ju skušali zadržati, da ju valovi ne bi odnesli še dlje na odprto morje. Vendar pa, kot je omenil vodja reševalcev za državne parke Santa Cruz, pomoč mimoidočih reševalcem ni vedno priporočljiva. "Cenimo njihovo pripravljenost pomagati, vendar pogosto ugotovimo, da to povzroči še več težav," je opozoril.

Otroka so po reševanju pregledali reševalci nujne medicinske pomoči, nato pa ga predali njegovim staršem, poroča NBC Bay Area.

Ryder je za svoje junaško dejanje na družbenih omrežjih prejel številne pohvale. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je na družbenem omrežju X zapisal: "Tega junaškega mladeniča in njegovo družino bomo povabili v Belo hišo, morda tudi skupaj z dečkom, ki ga je rešil, da mu podelimo visoko civilno priznanje. Zelo pogumen je in si ga zasluži!"