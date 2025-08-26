Ogromen peščeni zid zajel Phoenix in povzročil skoraj ničelno vidljivost

Nacionalna vremenska služba v Phoenixu je za okrožje Maricopa, kjer leži Phoenix, izdala opozorilo pred prašnim viharjem in silovitimi nevihtami. Voznike so opozorili na nevarno nizko vidljivost in ljudi pozvali, naj se "umaknejo, da ostanejo živi." Opozorilo je povzela tudi agencija za promet, saj je bil promet na avtocestah zaradi prahu in poplavljenih cest močno oviran.

Najhuje je bilo na mednarodnem letališču Phoenix Sky Harbor, kjer so zaradi zidu prahu in sunkov vetra za približno eno uro ustavili vse prihode in odhode letal. Po poročanju CNN se je zdelo, da bo oblak prahu pogoltnil objekt. Povezovalni most na letališču je raztrgal veter s hitrostjo 110 km/h. Letalski promet je bil še pozno zvečer oviran s približno polurnimi zamudami.