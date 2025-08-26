Svetli način
Tujina

Ogromen peščeni zid zajel Phoenix in povzročil skoraj ničelno vidljivost

Phoenix, 26. 08. 2025 14.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Ameriško mesto Phoenix je zajel redek, a izjemno silovit vremenski pojav. Ogromen zid prahu, znan kot haboob, je v nekaj minutah prekril večji del metropolitanskega območja in povzročil skoraj ničelno vidljivost. Prašnemu viharju so sledila močna neurja s sunkovitim vetrom, ki so podirala drevesa, poškodovala infrastrukturo in povzročila obsežne izpade električne energije. V Arizoni je brez električne energije ostalo več kot 60.000 gospodinjstev.

Nacionalna vremenska služba v Phoenixu je za okrožje Maricopa, kjer leži Phoenix, izdala opozorilo pred prašnim viharjem in silovitimi nevihtami. Voznike so opozorili na nevarno nizko vidljivost in ljudi pozvali, naj se "umaknejo, da ostanejo živi." Opozorilo je povzela tudi agencija za promet, saj je bil promet na avtocestah zaradi prahu in poplavljenih cest močno oviran.

Najhuje je bilo na mednarodnem letališču Phoenix Sky Harbor, kjer so zaradi zidu prahu in sunkov vetra za približno eno uro ustavili vse prihode in odhode letal. Po poročanju CNN se je zdelo, da bo oblak prahu pogoltnil objekt. Povezovalni most na letališču je raztrgal veter s hitrostjo 110 km/h. Letalski promet je bil še pozno zvečer oviran s približno polurnimi zamudami.

V predmestju Gilbert, približno 35 kilometrov jugovzhodno od Phoenixa, so policisti opozorili na podrta drevesa in okvare semaforjev. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo doma in se izognejo nevarnim cestam.

Peščena nevihta je že konec tedna pustošila v Nevadi. Ko so udeleženci tamkajšnjega srečanja umentikov  v soboto prispeli na oddaljeno puščavsko lokacijo, je močan nevihtni veter dvignil oblak prahu. Posledično so dostopne ceste zaprli, prodajalci pa so morali hitro zavarovati svoje šotore, piše CNN.

Prašni zidovi so značilni za monsunsko obdobje v jugozahodnih zveznih državah ZDA. Nastanejo, ko se ob razpadu nevihte sunki vetra razširijo navzven in s tal zajamejo ogromne količine puščavskega prahu ter peska. Ti prašni oblaki lahko dosežejo več tisoč metrov višine in kilometre dolžine, vidljivost pa pade na le nekaj metrov, podobno kot v snežnem metežu.

V Phoenixu vremenoslovci napovedujejo možnost novih neviht do srede. V drugi polovici tedna naj bi se nevarnost zmanjšala. Vročina se bo ves teden stopnjevala, vendar bo suh zrak omejil možnost neviht v poznem tednu, poroča CNN.

haboob prašni zid Phoenix nevihte
Nace Štremljasti
26. 08. 2025 16.57
+1
bog že ve kaj dela ane
joškos
26. 08. 2025 16.15
+1
To je delo za Leonarda di Capria
