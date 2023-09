Velike eksplozije v Rusiji in na Krimu

Potem ko je ukrajinska vojska v noči na sredo z manevrirnimi raketami britanske izdelave storm shadow napadla ladjedelnico v Sevastopolu in pri tem uničila ali močno poškodovala transportno ladjo in podmornico, je danes zjutraj sledilo več napadov na cilje v Rusiji in na Krimu.

Posnetki, ki prihajajo iz Saratova, ki se nahaja približno 700 kilometrov vzhodno od Harkova, prikazujejo veliko eksplozijo. Lokalni viri pravijo, da se je eksplozija zgodila na plinovodu. Vzhodno od Saratova se nahaja tudi letališče, ki je bilo v preteklosti že napadeno in je dom ruske strateške aviacije. Je edina letalska baza, ki jo uporabljajo bombniki Tu-160 ter tudi Tu-95 in Tu-22M3.