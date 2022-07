Velike gneče na letališčih: Heathrow omejil število potnikov

Londonsko letališče se je, tako kot mnoga druga letališča v Združenem kraljestvu, v zadnjih tednih soočilo s kaotičnimi prizori. Potniki so bili namreč izjemno nejevoljni zaradi dolgih čakalnih vrst, ki so nastale predvsem zaradi pomanjkanja osebja na letališču in na tisoče odpovedanih letov.

"V zadnjih nekaj tednih, ko je število odhajajočih potnikov redno presegalo 100.000 na dan, smo začeli opažati, da je storitev padla na raven, ki je nesprejemljiva: dolge čakalne vrste, zamude potnikov, ki so potrebovali pomoč, izgubljena prtljaga, zamujanje z odhodi in odpovedi v zadnjem trenutku," je v torek v odprto pismo potnikom sporočil izvršni direktor Heathrowa John Holland-Kaye .

Letalske družbe so lete načrtovale tako, da bi iz Heathrowa na dan letelo približno 104.000 potnikov, so sporočili z letališča. Od 4000 sedežev, ki so mišljeni kot presežek, je v povprečju na dan prodanih že 1500, so dodali, prav zato pa so letalske prevoznike prosili, naj nehajo prodajati poletne letalske karte in s tem omejijo vpliv na potnike.

Holland-Kaye je pojasnil, da so nekatere letalske družbe sprejele ukrepe, druge pa ne, prav zato so se odločili, da bodo ukrepali sami in potnikom tako zagotovili varno in zanesljivo potovanje. "Sprejeli smo težko odločitev, da bo število potnikov od 12. julija do 11. septembra omejeno," je zapisal in navrgel še, da so podobne ukrepe sprejeli tudi na drugih letališčih tako v Veliki Britaniji kot drugje po svetu.

Prejšnji mesec sta Ministrstvo za promet in Uprava za civilno letalstvo kot regulator pisala sektorju, da bi se prepričala, da je pripravljen varno obvladovati pričakovano število potnikov in čim bolj zmanjšati motnje. Letalske družbe so nato, ne da bi bile kaznovane, iz svojih urnikov črtale nekatere lete. EasyJet, največji prevoznik v Združenem kraljestvu, in British Airways sta med tistimi, ki sta odpovedala lete.

Zdaj, ko si je letalski promet opomogel od pandemije covida-19, je Heathrow v zgolj štirih mesecih zabeležil takšen porast števila potnikov, kot so ga sicer zabeležili v 40 letih. Da bi dohajali število potnikov, so novembra lani začeli na novo zaposlovati, in do konca julija bo na področju varnosti zaposlenih toliko ljudi kot pred pandemijo. Med pandemijo so se namreč, kot marsikje drugje v turizmu, tudi letalske družbe in letališča odpustila na deset tisoče zaposlenih, nekateri se niso nikoli vrnili.

Novo osebje se "hitro uči, vendar še ni doseglo polne hitrosti", so sporočili z letališča. Vendar pa še vedno primanjkuje kritičnega osebja, zlasti t. i. zemeljski segment letalske industrije, ki jih letalske družbe najamejo za prijavo ljudi na let, nakladanje in razkladanje prtljage ter obračanje letala.