Velike spremembe za Britance: nova himna, denar in potni listi

Državljane Velike Britanije po slovesu od kraljice Elizabete II. čakajo precej drugačni časi. Drugače bodo peli himno, drugače nazdravljali na slavnostnih večerjah, drugače plačevali in pošiljali pisma. Spremenila se bosta vojska in policija. Te spremembe so v monarhiji sicer uveljavljena tradicija, ki pa so jo Britanci skoraj pozabili. Kar 80 odstotkov se jih namreč še ni rodilo, ko je Elizabeta II. zasedla prestol. In mnogi se bodo kar težko navadili, da niso več kraljičini, ampak kraljevi podaniki.

Ali je moj potni list sploh še veljaven, so se spraševali nekateri Britanci, ko so izvedeli, da je preminula kraljica. V britanskih potnih listih namreč piše, da v imenu kraljice prosijo, naj imetniku dovolijo potovanje. Dikcija je sicer v imenu njenega veličanstva, ampak veljali bodo še naprej. Bo pa v novih pisalo v imenu njegovega veličanstva. Eden redkih, ki tega ne bo opazil, pa je prav kralj Karel III., saj po tradiciji angleški monarh nima osebnih dokumentov. Čudno bi namreč bilo, da bi kralj dokument podelil sam sebi, nihče drug pa te pravice nima. Ta tradicija je nekoč spreminjala celo slovenske zakone, a smo morali spremeniti zakon, sicer bi morala kraljica pokazati potni list, ko je obiskala Slovenijo. icon-expand Obisk kraljice v Sloveniji FOTO: Reuters Prva res velika sprememba za Britance pa je novo besedilo države himne, saj se bo verz spremenil v moški spol, torej: Bog ohrani našega dragega kralja! Kmalu bodo spremembo videli tudi v poštnih nabiralnikih in na njih. Stare znamke s podobo Elizabete II. bodo veljavne le do konca januarja, toda v resnici ne zaradi smrti kraljice. Britanska pošta uvaja nove znamke z bar-kodo, ki pa bodo kmalu dobile tudi podobo kralja. Bolj težavna bo zamenjava 115.500 poštnih nabiralnikov, ki jih krasi monogram Elizabete II., ki se bo sedaj moral spremeniti tudi na policijskih in vojaških uniformah. Zamenjal ga bo monogram Karla III. icon-expand Podoba kraljice Elizabete je krasila kar 33 različnih valut. FOTO: Reuters Spremenil se bo tudi denar. In to ne le v Britaniji. Določene bankovce bodo postopno zamenjali v Kanadi, Avstraliji, na Novi Zelandiji in v osmih državah zahodnih Karibov. Elizabeta II. je bila namreč tudi kraljica Comonwealtha, ki se je vpisala v Guinessovo knjigo rekordov s tem, da je skozi leta njena podoba krasila kar 33 različnih valut.