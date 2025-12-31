Velikemu belemu morskemu psu v Sredozemlju grozi izumrtje

Veliki beli morski pes je ena od več kot 20 vrst morskih psov v Sredozemlju, ki so zaščitene z mednarodnimi konvencijami, kar pomeni, da sta njihov lov in prodaja nezakonita. Vendar pa so ameriški raziskovalci, ki sodelujejo z britansko dobrodelno organizacijo Blue Marine Foundation, s spremljanjem ribiških pristanišč ob sredozemski obali severne Afrike ugotovili, da je bilo samo v letu 2025 na tem območju ubitih najmanj 40 velikih belih morskih psov.

Po besedah Francesca Ferettija, vodilnega raziskovalca z ameriške univerze Virginia Tech, so se populacije morskih psov, zlasti belih, v Sredozemlju v zadnjih desetletjih dramatično zmanjšale.

Vpliv industrijskega ribolova je vse intenzivnejši, kar bi lahko v bližnji prihodnosti privedlo do izumrtja teh vrst, je za britanski BBC dejal Ferretti.