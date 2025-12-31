Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Velikemu belemu morskemu psu v Sredozemlju grozi izumrtje

London, 31. 12. 2025 12.15 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
U.Z. STA
Veliki morski beli pes

Velikemu belemu morskemu psu v Sredozemlju grozi izumrtje, k temu pa v veliki meri prispeva nezakonit ribolov, ugotavljajo ameriški znanstveniki. Opozarjajo, da kljub mednarodni zaščiti nekatere ogrožene vrste, med njimi tudi velikega belega morskega psa, prodajajo na ribjih tržnicah severne Afrike.

Veliki beli morski pes je ena od več kot 20 vrst morskih psov v Sredozemlju, ki so zaščitene z mednarodnimi konvencijami, kar pomeni, da sta njihov lov in prodaja nezakonita. Vendar pa so ameriški raziskovalci, ki sodelujejo z britansko dobrodelno organizacijo Blue Marine Foundation, s spremljanjem ribiških pristanišč ob sredozemski obali severne Afrike ugotovili, da je bilo samo v letu 2025 na tem območju ubitih najmanj 40 velikih belih morskih psov. 

Po besedah Francesca Ferettija, vodilnega raziskovalca z ameriške univerze Virginia Tech, so se populacije morskih psov, zlasti belih, v Sredozemlju v zadnjih desetletjih dramatično zmanjšale.

Vpliv industrijskega ribolova je vse intenzivnejši, kar bi lahko v bližnji prihodnosti privedlo do izumrtja teh vrst, je za britanski BBC dejal Ferretti.

Veliki beli morski pes
Veliki beli morski pes
FOTO: iStock

Populacijo sredozemskih belih morskih psov Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN) trenutno uvršča med kritično ogrožene vrste.

Ob ugotovitvah raziskovalcev je BBC preveril tudi posnetke na družbenih omrežjih, ki prikazujejo zaščitene morske pse, ki so jih mrtve prepeljali v severnoafriška pristanišča. Eden od posnetkov prikazuje velikega belega morskega psa, ki so ga v Alžiriji izvlekli na obalo z ribiškega čolna.

Morje med Sicilijo in severno Afriko po besedah Ferrettija velja za enega zadnjih zatočišč ogroženih morskih psov v Sredozemlju. Ko so z ekipo v okviru raziskave skušali poiskati velike bele morske pse, da bi jih opremili s satelitskimi sledilnimi napravami, niso našli niti enega primerka.

S podvodno kamero so ujeli zgolj modrega morskega psa. Ferretti ni skrival razočaranja, dejal je, da to zgolj ponazarja, kako opustošen je ekosistem.

Pravila, ki ščitijo morske pse, so zapletena. Trenutno je mednarodnopravno zaščitenih 24 ogroženih vrst. Evropska unija in 23 držav ob Sredozemlju je podpisalo sporazum, ki določa, da teh vrst ni dovoljeno zadrževati na krovu, pretovarjati, skladiščiti ali prodajati. Mednarodni sporazum prav tako določa, da morajo ribiči ujete živali izpustiti. Vendar pa ta pravila ne obravnavajo naključnega ulova, njihovo izvrševanje pa se od države do države razlikuje.

V revnejših skupnostih v Severni Afriki se ribiči, ki lovijo morske pse, tako soočijo z izbiro, ali bodo prehranili svojo družino ali vrnili ogroženo vrsto v ocean.

beli morski pes izumrtje sredozemlje

Otrok med igro v zapuščenem hotelu padel v jašek dvigala

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
31. 12. 2025 13.32
Ne vem od kje dobijo te podatke, dejstvo je da se v sredozemlju povečuje število velikih belih, ne vem, kot da bi namerno kontrirali pri vsem.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
31. 12. 2025 13.09
Dobra novica, to je najbolj nevarna vrsta morskega psa. Morje bo bolj varno.
Odgovori
-1
2 3
setisfekšn
31. 12. 2025 12.59
Meni je vseeno!vsaj ne bo jedel ljudi
Odgovori
+0
3 3
KenBlock
31. 12. 2025 12.39
se sreca, da ne lovijo nutrij
Odgovori
+2
2 0
llena
31. 12. 2025 12.29
To je dobra novica!
Odgovori
-5
2 7
Watcherman
31. 12. 2025 12.49
Ne to je slaba novica za vse.
Odgovori
+2
3 1
but_the_ppl_are_retarded
31. 12. 2025 12.25
Nas bolj ogrožajo halobi in gologlavi orli...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov
Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati
Se vaš malček boji petard in ognjemetov? Psihologi svetujejo, kako mu pomagati
Pet tipov očetov – kam spadate vi?
Pet tipov očetov – kam spadate vi?
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
zadovoljna
Portal
Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
3 znamenja, ki jih nocoj čaka nora noč
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
vizita
Portal
Dick Van Dyke razkriva navado, ki mu je pomagala do 100 let
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Četudi se pregrešite, se lahko med prazniki prehranjujete zdravo
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
Zakaj imamo po obilnem obroku vedno prostor za sladico?
cekin
Portal
10 najbolj plačanih zvezdnikov leta 2025
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
moskisvet
Portal
Vse ljubezni Brigitte Bardot
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
To je razlog, da je december slab mesec za postavljanje zaobljub
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Enostavni načini, kako se znebiti pršic v vašem domu
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
Ne boste verjeli, kako lahko uporabite vinske zamaške na vrtu
okusno
Portal
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
voyo
Portal
Čudežni park
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425