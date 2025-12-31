Velikemu belemu morskemu psu v Sredozemlju grozi izumrtje

Veliki beli morski pes je ena od več kot 20 vrst morskih psov v Sredozemlju, ki so zaščitene z mednarodnimi konvencijami, kar pomeni, da sta njihov lov in prodaja nezakonita. Vendar pa so ameriški raziskovalci, ki sodelujejo z britansko dobrodelno organizacijo Blue Marine Foundation, s spremljanjem ribiških pristanišč ob sredozemski obali severne Afrike ugotovili, da je bilo samo v letu 2025 na tem območju ubitih najmanj 40 velikih belih morskih psov.
Po besedah Francesca Ferettija, vodilnega raziskovalca z ameriške univerze Virginia Tech, so se populacije morskih psov, zlasti belih, v Sredozemlju v zadnjih desetletjih dramatično zmanjšale.
Vpliv industrijskega ribolova je vse intenzivnejši, kar bi lahko v bližnji prihodnosti privedlo do izumrtja teh vrst, je za britanski BBC dejal Ferretti.
Populacijo sredozemskih belih morskih psov Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN) trenutno uvršča med kritično ogrožene vrste.
Ob ugotovitvah raziskovalcev je BBC preveril tudi posnetke na družbenih omrežjih, ki prikazujejo zaščitene morske pse, ki so jih mrtve prepeljali v severnoafriška pristanišča. Eden od posnetkov prikazuje velikega belega morskega psa, ki so ga v Alžiriji izvlekli na obalo z ribiškega čolna.
Morje med Sicilijo in severno Afriko po besedah Ferrettija velja za enega zadnjih zatočišč ogroženih morskih psov v Sredozemlju. Ko so z ekipo v okviru raziskave skušali poiskati velike bele morske pse, da bi jih opremili s satelitskimi sledilnimi napravami, niso našli niti enega primerka.
S podvodno kamero so ujeli zgolj modrega morskega psa. Ferretti ni skrival razočaranja, dejal je, da to zgolj ponazarja, kako opustošen je ekosistem.
Pravila, ki ščitijo morske pse, so zapletena. Trenutno je mednarodnopravno zaščitenih 24 ogroženih vrst. Evropska unija in 23 držav ob Sredozemlju je podpisalo sporazum, ki določa, da teh vrst ni dovoljeno zadrževati na krovu, pretovarjati, skladiščiti ali prodajati. Mednarodni sporazum prav tako določa, da morajo ribiči ujete živali izpustiti. Vendar pa ta pravila ne obravnavajo naključnega ulova, njihovo izvrševanje pa se od države do države razlikuje.
V revnejših skupnostih v Severni Afriki se ribiči, ki lovijo morske pse, tako soočijo z izbiro, ali bodo prehranili svojo družino ali vrnili ogroženo vrsto v ocean.
