Veliki beli morski pes na poti čez Atlantik v Evropo

Kot poroča The Independent, je 5,2-metrski veliki beli morski pes šele drugi v zgodovini, ki je prečkal Atlantik. Samica Nukumi, za katero se predvideva, da je stara okoli 50 let, običajno plava ob obali ZDA in Kanade, a se je tokrat podala na precej daljšo pot proti Evropi.

Znanstveniki so potezo samice, ki tehta 1606 kilogramov in velja za enega največjih morskih psov v regiji, označili za nenavadno. Veliki beli morski psi namreč le redko prečkajo Srednjeatlantski hrbet.

Edini veliki beli morski pes, ki se je odločil za pot čez Atlantik, je bila leta 2014 samica Lydia, ki je pripotovala vse do obale Portugalske.