Veliki beli morski pes plaval v jadranskem morju

"Veliki beli morski pes (Carcharodon carcharias) je ena najbolj znanih živalskih vrst na svetu, njegova sredozemska populacija pa velja za kritično ogroženo. Najdbe te vrste v sredozemskih državah so postale zelo redke in so v znanstveni literaturi pogosto opisane posamično. Po podatkih inštituta je to v zadnjih skoraj 30 letih šele tretji ulov te vrste v naših vodah. Najnovejša najdba mladega osebka v Jadranu je bila zabeležena leta 2023, v sosednji Hrvaški," so sporočili z Inštituta za morsko biologijo Kotor (IBMK).

Poudarili so, da čeprav odrasli veliki beli morski psi lahko predstavljajo nevarnost za ljudi, so napadi na splošno redki.

"Floridski muzej naravne zgodovine vzdržuje globalno bazo podatkov o napadih morskih psov na ljudi. Po njihovih podatkih so bili v letu 2024 zabeleženi štirje napadi s smrtnim izidom, po eden v: ZDA, Zahodni Sahari, Egiptu in na Maldivih. Statistika vključuje vse vrste morskih psov, ne le velikega belega," so še dodali v IBMK.