Veliki koralni greben v Avstraliji zdaj v 'kritičnem stanju'

Krčenje ledenikov, beljenje koralnih grebenov ter vse pogostejši in močnejši požari in suše so le nekateri uničujoči učinki podnebnih sprememb na te ekosisteme. Mnogi imajo lahko nepopravljive posledice na ekosisteme, vključno z upadanjem in izumrtjem vrst, so opozorili.

Novo poročilo, ki ga je objavila Svetovna zveza za varstvo narave, razkriva, da je danes zaradi podnebnih sprememb ogrožena tretjina naravne dediščine. Pred tem so bile za največjo grožnjo razglašene invazivne živalske in rastlinske vrste.

Veliki koralni greben se sooča z ogrevanjem oceanov, zakisljevanjem in ekstremnimi vremenskimi razmerami. To ogroža njegov obstoj. Od leta 1995 je zaradi podnebnih sprememb izgubil polovico koral, njegov status pa je zdaj naveden kot "kritičen". To je najbolj 'rdeč' status v klasifikacijskem sistemu Unesca. To pomeni, da koralni greben za svoje preživetje potrebuje takojšnje in zahtevne ukrepe, ki bi ga ohranili pri življenju.

Spomnimo

Največji koralni greben na svetu, je sicer po mnenju strokovnjakov že vrsto let mogoče rešiti le še z odločnim spopadom s podnebnimi spremembami. Beljenje koral pred vzhodno obalo Avstralije je v zadnjih letih polnilo časopisne stolpce po vsem svetu. Kot eden od možnih vzrokov za ta pojav velja dejstvo, da so temperature vode danes za do štiri stopinje Celzija višje kot pred časom.

Korale so živi organizmi, ki živijo v sožitju z algami. Od alg dobivajo potrebna hranila in kisik, a ko pri višjih temperaturah postanejo alge strupene, jih korale zavrnejo in izgubijo svojo barvo. Poleg tega pa postanejo tudi bolj občutljive za razne bolezni in na koncu tudi odmrejo.