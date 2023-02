Veliki projekt štiridnevnega delovnega tedna prepričal Britance

Sodelujoča podjetja so prihodke medletno povečala za 35 odstotkov, samo v času projekta pa za 1,4 odstotka. Merjenje produktivnosti je težja naloga, v povprečju pa so jo organizacije na lestvici od 1 do 10 ocenile na 7,5. Absentizem zaposlenih je upadel z dveh dni na 0,7 dneva na mesec, fluktuacija zaposlenih pa se je več kot prepolovila. Celotno izkušnjo so delodajalci na lestvici od 1 do 10 ocenili z oceno 8,3.

Kot danes najnovejše podatke z Otoka povzema ameriški Bloomberg, so sodelujoče organizacije prepričali pozitivni učinki, ki jih ima skrajšan delovni teden na poslovanje podjetij ter produktivnost in zdravje zaposlenih, pri čemer poročajo o nižjih ravneh izgorelosti delavcev. Posledično je manj bolniških odsotnosti.

Za opustitev te ureditve so se tako odločile le tri organizacije, dve pa še razmišljata, ali krajši delovnik obdržati ali ne.

Rezultati projekta posebej izstopajo v luči dejstva, da je potekal v težkih gospodarskih okoliščinah, ki so prizadele številna britanska podjetja. Delodajalci na Otoku se namreč ne soočajo le s pospešeno inflacijo in politično nestabilnostjo, temveč tudi s posledicami brexita.

Kot je poudarila glavna raziskovalka, sicer ekonomistka in sociologinja z bostonske univerze Boston College Juliet Schor, je jasno, da petdnevni delovni teden ne ustreza več načinu življenja in obveznostim modernega sveta. Podatki iz Velike Britanije po njenih besedah potrjujejo izsledke manj obsežnih testiranj v ZDA, na Irskem in v Avstraliji.

Kot navaja Bloomberg, pa imajo tovrstna testiranja tudi šibke točke. Sodelujoče organizacije oz. podjetja niso izbrani naključno, temveč na lastno željo, ker so zagovorniki skrajšanega delovnika, zato v njegovo uvajanje, potrebno načrtovanje in usposabljanja vlagajo veliko dela.

Vključeni zaposleni pa so po pričakovanjih zadovoljni. Poročajo o izboljšavah na vseh področjih, od manj stresa, utrujenosti in zdravstvenih težav do izboljšav v zasebnem življenju. Čas, ki ga moški, vključeni v projekt, posvetijo varstvu otrok, se je v primerjavi s časom pri ženskah več kot podvojil.

Niti eden od 2900 udeleženih delavcev na Otoku se ne bi odpovedal štiridnevnemu delovniku, 15 odstotkov pa jih celo poroča, da jih ne bi k povratku na petdnevni delovni teden prepričal noben denar.

V projektu skrajšanja delovnika se je sicer manjši odstotek podjetij odločil za skrajšanje delovnega dne in obdržal petdnevni delovnik, delodajalci v sezonskih panogah, denimo gostinstvu, pa za kombiniran štiridnevni model, tako da se s poletnimi daljšimi delovniki kompenzira krajše zimske delovnike.

Bloomberg pa ob tem navaja še nedavno raziskavo inštituta Chartered Institute of Personnel and Development, ki se ukvarja s človeškimi viri, po kateri pa večina Britancev želi delati več nadur, saj ob inflacijski krizi v državi potrebujejo dodaten zaslužek.