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Veliki protestni shod v Parizu, študentom so se pridružili rumeni jopiči

Pariz , 17. 10. 2026 14.27 pred 1 uro 1 min branja 22

Avtor:
A.K.
Protesti v Parizu

V Parizu poteka velik protestni shod. Po vsej Franciji je bilo medtem aretiranih že več kot 160 ljudi, medtem ko se pričakuje, da se bo protestov proti naraščajočim cenam goriva in življenjskim stroškom udeležilo več deset tisoč ljudi. Študentom so se tako pridružili rumeni jopiči.

Na ulicah Pariza med razgretimi protestniki odmevajo vzkliki, ki pozivajo predsednika Macrona k odstopu, poroča BBC. Ob 14. uri se je v Parizu začel osrednji protestni shod. Pred začetkom je prišlo do nesoglasij med policijo in organizatorji glede predvidene poti protestnega pohoda. Največji francoski sindikat CGT je včeraj sporočil, da se bodo protestniki zbrali na trgu Place de la République in od tam začeli pohod. Prav na tej lokaciji je danes dopoldne že prišlo do spopadov med protestniki in policijo, ki je uporabila solzivec.

Več sto protestnikov se je medtem zbralo tudi v drugih delih francoske prestolnice, med drugim na območju železniške postaje Gare du Nord.

Policija je po državi aretirala že več kot 160 ljudi. Francosko notranje ministrstvo obsoja 'nasilna dejanja' in nekatere protestnike obtožuje poskusov plenjenja ter napadov na policiste.

Današnji protesti sledijo trem tednom študentskih demonstracij po vsej državi. Organizatorji pozivajo, naj se študentom pridružijo tudi delavski sindikati in pomembni predstavniki tako imenovanega gibanja rumenih jopičev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval k umiritvi razmer in demonstrante pozval, naj izkažejo spoštovanje do ljudi in lastnine.

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francija protesti

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KOMENTARJI22

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zajfa
17. 10. 2026 16.02
Da vam odprem oči. To je vse ZELENA LUČ KAPITALA. Feminizem uspel zakaj? Zaradi financiranja kapitala. Več ljudi na trgu dela, nižje plače. Migracije so uspele zakaj? Več migracij, več delavcev (po dveh uničenih generacijah (ker niso dobili dela= ni otrok) je zmanjkalo ljudi in nadaljuje isto, z drugim "orodjem".
Odgovori
0 0
JApajaDAja
17. 10. 2026 15.52
...in to bi pv burekjem podprl v r slo?
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+0
3 3
štrekeljc
17. 10. 2026 15.51
Desnica, ne si lagat! To zdaj niso več samo dijaški protesti, ampak vsedržavno gibanje, ki so se mu pridružili tudi "rumeni jopiči", kar kaže na splošno nezadovoljstvo s trenutnimi družbeno-ekonomskimi in političnimi razmerami.
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+2
4 2
JApajaDAja
17. 10. 2026 16.02
preveč tistih "mi zahtevamo" kot tistih -mi vas hranimo,ker delamo tudi za vas.....
Odgovori
0 0
DonLuigi72
17. 10. 2026 15.50
Francija je že izgubljena. Slovenija na srečo ni toliko privlačna, kljub trudu naših komunistov. Problem bo, ko bodo Angljija, Francija, Nemčija, Švedska zaprle svoje meje za ilegalce. Takrat se bo pri nas šele zares začelo. Razen če bo desnica vladala, kot na Madžarskem, v Poljski
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+2
5 3
Morgoth
17. 10. 2026 15.35
Mene resno skrbi za Slovenijo. V Ljubljani že na vsakih 50m srečaš vsaj enega črnega ali rjavega.
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+11
15 4
zajfa
17. 10. 2026 15.38
Tega bo še več. Temu se reče "uspešno inoviranje slovenskih delodajalcev".
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+11
12 1
St. Gallen
17. 10. 2026 15.43
Volilna baza levih....
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+9
12 3
zajfa
17. 10. 2026 16.00
In delovna sila desnih in vsi happy razen nas, ki moramo to gledati in zaradi teh izkoriščevalcev in vlad imamo nizke plače.
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+1
1 0
A1B3
17. 10. 2026 15.26
Prvo uvažajo, potem pa skupaj z njimi še razbijajo. Ampak oni so temelj demokracije, vsi drugi pa do fašiji, avtokrati ...
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+6
13 7
JApajaDAja
17. 10. 2026 15.54
macron bi urejal red v ukr.doma mu pa vse pro in razpada...
Odgovori
0 0
Omsk
17. 10. 2026 15.18
noro kako vsi lažejo.
Odgovori
+7
9 2
Samo navijač
17. 10. 2026 15.12
Studenti ??? Ne lagat. Seriat na pohodu.
Odgovori
+16
22 6
AshBurton
17. 10. 2026 15.10
Levaki unicli ste Evropo😡😡😡!!!
Odgovori
+19
27 8
mat1
17. 10. 2026 15.43
Od kdaj sta Merklova in von der Lajnova leve
Odgovori
-1
4 5
St. Gallen
17. 10. 2026 15.51
Levi si ce ne znas znas dobrega narediti...., ne obvladas.svojega dela....si levi.ok
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+5
5 0
MasteRbee
17. 10. 2026 15.09
Potem pridemo do nujne stopnje represije kot jo poznamo v Iranu. Ruska, kitajska... bo premila.
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+4
7 3
MasteRbee
17. 10. 2026 15.07
Dogaja se tisti kar je logično. Ko bo kriza, ne bo potrpljenja, bo vojna.
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+17
18 1
lcePower
17. 10. 2026 14.56
Posledica nespametnega uvazanja ljudi iz tretjih drzav
Odgovori
+16
22 6
Morgoth
17. 10. 2026 15.35
V Ljubljani že na vsakih 50m vidiš vsaj enega črnega. Težki časi nas čakajo.
Odgovori
+8
9 1
Bolfenk2
17. 10. 2026 14.56
Francijo lahko morda reši edino še ga LaPen. Bojim pa se da je že prepozno.
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+14
21 7
Vladimir.Krutov
17. 10. 2026 15.07
je
Odgovori
+6
8 2
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