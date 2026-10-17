Veliki protestni shod v Parizu, študentom so se pridružili rumeni jopiči

Na ulicah Pariza med razgretimi protestniki odmevajo vzkliki, ki pozivajo predsednika Macrona k odstopu, poroča BBC. Ob 14. uri se je v Parizu začel osrednji protestni shod. Pred začetkom je prišlo do nesoglasij med policijo in organizatorji glede predvidene poti protestnega pohoda. Največji francoski sindikat CGT je včeraj sporočil, da se bodo protestniki zbrali na trgu Place de la République in od tam začeli pohod. Prav na tej lokaciji je danes dopoldne že prišlo do spopadov med protestniki in policijo, ki je uporabila solzivec.

Več sto protestnikov se je medtem zbralo tudi v drugih delih francoske prestolnice, med drugim na območju železniške postaje Gare du Nord.

Policija je po državi aretirala že več kot 160 ljudi. Francosko notranje ministrstvo obsoja 'nasilna dejanja' in nekatere protestnike obtožuje poskusov plenjenja ter napadov na policiste.

Današnji protesti sledijo trem tednom študentskih demonstracij po vsej državi. Organizatorji pozivajo, naj se študentom pridružijo tudi delavski sindikati in pomembni predstavniki tako imenovanega gibanja rumenih jopičev. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval k umiritvi razmer in demonstrante pozval, naj izkažejo spoštovanje do ljudi in lastnine.