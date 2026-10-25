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Veliko Britanijo zajelo neurje: prebivalce pozivajo, naj ostanejo notri

London, 25. 10. 2026 15.37 pred 48 minutami 2 min branja 2

Avtor:
U. Z. K. STA
Severni del Velike Britanije zajelo neurje Boelo

Severni del Velike Britanije je zajelo neurje Boelo z obilnim dežjem in sunki vetra. Več kot 82.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Neurje je ohromilo tudi železniški promet na Škotskem.

Neurje Boelo je Otok zajelo le dva dni po tem, ko je neurje Austen z močnim vetrom pustošilo po Franciji, Belgiji in v jugozahodnem delu Velike Britanije.

Britanska meteorološka agencija je opozorila, da Boelo lahko predstavlja nevarnost zaradi visokih valov in predmetov, ki jih raznaša veter. Ljudi so pozvali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, če je to le mogoče.

Združenje za energetska omrežja je sporočilo, da je bilo danes zjutraj več kot 82.000 objektov brez elektrike. Od petkovega neurja Austen so sicer na omrežje ponovno priključili skoraj 350.000 odjemalcev.

Severni del Velike Britanije zajelo neurje Boelo
Severni del Velike Britanije zajelo neurje Boelo
FOTO: AP

Na Škotskem, kjer velja oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, je zaradi sunkov vetra, porušenih dreves in poplav poročajo o več cestnih in železniških zaporah.

Po poročanju britanske meteorološke agencije so največjo hitrost vetra izmerili na zahodu Škotske, dosegla pa je 135 kilometrov na uro.

Za Škotsko in severno Anglijo je veljalo tudi rumeno opozorilo zaradi dežja. Ponekod so napovedali tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter.

Severni del Velike Britanije zajelo neurje Boelo
Severni del Velike Britanije zajelo neurje Boelo
FOTO: AP

O močnem vetru sicer danes poročajo tudi na Severnem Irskem in Nizozemskem, kjer so odpovedali številne lete. Na Severnem Irskem so odpovedali več letov z letališča v Belfastu. Odpovedali so tudi nekatere trajektne poti med Belfastom in severozahodno Anglijo.

Zaradi močnega vetra pa je več deset letov odpovedalo tudi amsterdamsko letališče Schiphol, eno najprometnejših letališč v Evropi. Po navedbah AFP je odpovedanih okoli 90 letov z letališča, več deset letov, ki bi morali pristati v Amsterdamu, pa so odpovedali ali prestavili.

Zaradi padlega drevesa na progi danes niso vozili vlaki v nizozemski provinci Gelderland, v Amsterdamu pa je drevo padlo na avtomobil med vožnjo, poroča srbska agencija Tanjug.

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KOMENTARJI2

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MESE?AR
25. 10. 2026 16.33
Radarji pa kažejo samo plohice...
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0 0
ares2
25. 10. 2026 16.08
Saj oni tudi poročajo, ko nas zajame neurje. Lepo, da si izmenjujemo informacije...
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