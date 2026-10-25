Veliko Britanijo zajelo neurje: prebivalce pozivajo, naj ostanejo notri

Neurje Boelo je Otok zajelo le dva dni po tem, ko je neurje Austen z močnim vetrom pustošilo po Franciji, Belgiji in v jugozahodnem delu Velike Britanije.

Britanska meteorološka agencija je opozorila, da Boelo lahko predstavlja nevarnost zaradi visokih valov in predmetov, ki jih raznaša veter. Ljudi so pozvali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, če je to le mogoče.

Združenje za energetska omrežja je sporočilo, da je bilo danes zjutraj več kot 82.000 objektov brez elektrike. Od petkovega neurja Austen so sicer na omrežje ponovno priključili skoraj 350.000 odjemalcev.