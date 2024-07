'Veliko je dosegel za svojo državo, Evropo in svet.'

Med prvimi, ki so se odzvali, je bil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Bidnu se je zahvalil za "drzne korake" v podporo njegovi državi in izrazil spoštovanje do "težke odločitve" predsednika ZDA, da konča svojo kampanjo za ponovno izvolitev. "Našo državo je podprl med najbolj dramatičnim trenutkom v zgodovini in nas podpiral ves čas trajanja te grozljive vojne," je dodal ukrajinski voditelj.

Bidnu se je poklonil tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki je predsednika ZDA označil za svojega prijatelja. "Joe Biden je veliko dosegel za svojo državo, Evropo in svet. Njegova odločitev, da ne bo ponovno kandidiral, si zasluži spoštovanje," je dejal.

Britanski premier Keir Starmer je prav tako izrazil spoštovanje do Bidnove odločitve o odstopu od kampanje. "Vem, da se je tako kot velikokrat v svoji izjemni karieri odločil na podlagi tega, kar je po njegovem mnenju najboljše za Američane," je dodal.

Eden od prvih odzivov na Bidnov izstop iz političnega boja, je bil odziv žene Jill Biden, ki je povedala, da neglede na vse podpira svojega moža. "Ne glede na vse je do zadnjih ur odločitve, ki jo je lahko sprejel samo on, je podpirala vsako pot, ki jo je izbral," je sporočila tiskovna predstavnica Elizabeth Alexander. "Je njegova največja vernica, zagovornica in vedno mu je stala ob strani," je zaključila.

Na družbenem omrežju X se je Bidnu zahvalil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in zapisal, da je bil njegov prijatelj in partner eden od najpomembnejših ameriških predsednikov.