Veliko Nobelovih nominirancev za mir povezanih z vojno v Ukrajini

Kdo vse je imenovan?

Standardni postopek je, da se imena nominirancev uradno objavijo še 50 let po nominacijah. Vendar pa lahko tisti, ki so upravičeni do nominacije razkrijejo ime osebe ali organizacije, ki so jo predlagali. Tako kot lani je tudi letos večina do zdaj razkritih nominirancev povezana z vojno v Ukrajini ali pa gre za nasprotnike ruskega predsednika Vladimirja Putina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med njimi so ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, njegov turški kolega Recep Tayyip Erdogan, prvi mož Nata Jens Stoltenberg, zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, novinar in vodja nevladne organizacije Odprta Rusija Vladimir Kara-Murza, švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, iranska aktivistka Masih Alinejad in njeno gibanje proti hidžabu ter rusko prodemokratično gibanje Vesna.

Številna do sedaj javno razkrita imena so bila vpletena v vojno v Ukrajini ali so vključevala nasprotnike ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je leta 2021 bil tudi sam nominiran.