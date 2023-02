Veliko srce navijačev Bešiktaša: stadion zasuli z igračami

Na igralno površino Bešiktaševega nogometnega stadiona so v nedeljo "deževali" medvedki različnih velikosti in barv ter druge plišaste igrače. Navijači so jih darovali za otroke, prizadete v potresih, ki sta pred tremi tedni stresla Turčijo in Sirijo. Slišati je bilo tudi pozive k odstopu Erdogana in njegove vlade, Turki jima namreč očitajo izjemno slab odziv na katastrofo.

Natanko po štirih minutah in 17 sekundah tekme med Bešiktašem in Antalyasportom se je ura na stadionu za kratek čas simbolično ustavila, poročajo tuji mediji. Ob 04.17 po lokalnem času je namreč jug države tistega usodnega 6. februarja stresel prvi potresni sunek. Za navijače je bil to znak, naj predajo igrače, ki so jih na poziv svojega kluba prinesli s seboj. Poletele so proti zelenici, igralci pa so jih hiteli pobirati. Medtem je ura naprej odštevala čas, na semaforju pa so se izmenjevale prve številke registrskih oznak enajstih prizadetih provinc. Številni navijači so tekmo izkoristili tudi za izražanje nasprotovanja predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu in celotni vladi, ki ji očitajo, da se je na katastrofo odzvala – katastrofalno. S tribun je bilo tako slišati pozive k odstopu, predsednik Erdoganove partnerice v vladi Devlet Bahceli pa se je nemudoma odzval s predlogom, da bi tekme igrali pred praznimi tribunami. Prekinil je tudi svojo članstvo v klubu Bešiktaš. Podobne pozive je bilo dan prej slišati tudi s tribun Fenerbahčeja.