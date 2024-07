Veliko število mrtvih ruskih vojakov zahteva širitve pokopališč

Po podatkih časopisa The Moscow Times se ruske oblasti soočajo z vse večjimi izdatki, namenjenimi izrecno širitvi pokopališč. Sklicujejo se na podatke iz uradnega državnega portala za javna naročila, ki ga je vzpostavil Kremelj in poroča, da so ruske regije leta 2023 za širitev pokopališč porabile več kot dva milijona evrov, leta 2022 pa nekaj manj kot dva milijona evrov.

V prvi polovici leta 2024 pa je za pokopališča šlo že skoraj milijon in pol evrov. Britansko ministrstvo za obrambo je že marca poročalo, da je Rusija samo februarja imela v povprečju skoraj 1000 žrtev dnevno. Lani sta neodvisni ruski spletni strani Important Stories in Conflict Intelligence Team ocenili, da je pričakovana življenjska doba ruskih vojakov na bojišču približno štiri mesece in pol. Še bolj zastrašujoče dejstvo je, da Inštitut za preučevanje vojne ocenil, da je pri zavzetju mesta Avdijevka najbrž umrlo več ruskih vojakov kot v desetletni sovjetsko-afganistanski vojni. Ukrajinski vojaški uradniki so namreč ocenili, da je bilo v tamkajšnjih spopadih ubitih ali ranjenih do 47.000 Rusov.

Koliko Rusov pa je izgubilo življenje od začetka konflikta v Ukrajini? Britansko ministrstvo za obrambo ocenjuje, da se številka giblje okoli 290.000.

In vse več je grobišč v Rusiji, pa ne le zaradi vojne v Ukrajini temveč na prerane smrti vplivajo še drugi dejavniki. Staranje prebivalstva, alkohol in vse več smrti mladih.