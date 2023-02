Veliko zanimanja za posvojitev male Aye

Aya – čudež iz mesta Džindajris na severozahodu Sirije. Na ta svet je prišla v izjemnih okoliščinah. V času ene največjih naravnih nesreč, ki so prizadele sever Sirije v zadnjih letih. Njena mama je med porodom izdihnila pod ruševinami. Ko so reševalci med peturno iskalno akcijo med ruševinami zaslišali glas, so začeli hitreje kopati in tam našli novorojenko.