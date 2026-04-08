Tujina

Igrivi medvedek se je zatekel na dvorišče hrvaške družine

Zagreb , 08. 04. 2026 10.33 pred 52 minutami 2 min branja 10

Avtor:
A.K.
Hrvaški medvedek, ki se je zatekel na dvorišče

Na dvorišče družine na Plitvicah se je na veliko noč zatekel medvedji mladič. Ta se, kot pripovedujejo, noče vrniti v gozd in je postal pravi hit.

Mladič medveda, ki se je zatekel v vas Široka Kula blizu Plitvic, je postal pravi hit, poroča Net.hr. Za veliko noč se je mladič zatekel na dvorišče družine Čačić in se skril v drvarnico. "Mož je odšel po drva, ko je zagledal malega medvedka. Presenetil nas je, a nismo ga želeli izpusti, saj ne bi sam preživel," pripoveduje Jasmina Ratković Čačić.  

Ko so ga poskušali vrniti v gozd, se je medved vrnil k Čačićevim. Obvestili so pristojne institucije. Ker v divjini ne more preživeti brez matere, ga bo začasno posvojil Željko Orešković Macola, ki ima legalen živalski vrt za medvede, kjer že živita dva kosmatinca. Zaenkrat ga hranijo z razredčenim kravjim mlekom, so sporočili njegovi začasni posvojitelji. Kje je njegova mama, ne vedo. Kot pravijo, so se sprva bali, da se bo pojavila na dvorišču, a je še vedno niso nikjer opazili.    

Ni še znano, ali gre za samca ali samico, ne vedo niti, koliko je star. Težak je dva kilograma, družini, h kateri se je zatekel, pa je prinesel veliko veselja, poroča hrvaški portal. Kot so pojasnili veterinarji, je najverjetneje star okoli tri mesece, pristojni pa ga bodo pregledali in ga, ko bodo določili njegov spol, tudi poimenovali.  

Razlagalnik

Mladiči rjavega medveda so ob rojstvu zelo majhni in popolnoma odvisni od svoje matere. V prvih mesecih življenja jih mati doji in jih uči ključnih veščin za preživetje, kot so iskanje hrane, izogibanje nevarnostim in lociranje primernih brlogov. Brez te izobrazbe in zaščite matere bi bili mladiči v divjini izpostavljeni številnim nevarnostim, vključno s stradanjem, plenilci in vremenskimi vplivi, kar bi močno zmanjšalo njihove možnosti za preživetje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Za delavnico kvačkanja največ zanimanja pri moških

Za delavnico kvačkanja največ zanimanja pri moških

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pepe007
08. 04. 2026 11.25
Dvomim, da je kaj drugega kot da je medvedka poginila ali je resno poškodovana. Sicer dvomim, da bi ji lahko mladič tako odtaval, da ga zdrava ne bi več našla. Idealna rešitev je, da se ga vrne mami, če je še živa. Vse ostalo so slabe možnosti. Ljudje ga ne morejo naučiti, kako naj sam preživi.
mmickica
08. 04. 2026 11.12
Kako je pa to en cukerček.🙂 Upam, da ga najprej veterinarji poštimajo, potem pa naj lovci pogledajo, če ima mamo kje v bližini. Sicer bo revček obsojen na kak živalski vrt verjetno.
galeon
08. 04. 2026 11.07
Čez nekaj časa bo dober za v skrinjo.
HitraVeverca
08. 04. 2026 11.04
To je zver, ne igrača! Kaj hudiča razmišljajo starši!
Aijn Prenn
08. 04. 2026 11.00
Mami ga išče in, ko ga najde, bo še bolj zanimivo... ;-))
Aijn Prenn
08. 04. 2026 11.07
Ampak pol bo pa spet mami kriva, ker je bila huda.
SpamEx
08. 04. 2026 10.50
Ko smo ravno po velikonočnih praznikih kjer so se mize šuibile pod težo šunk en citat "Naša prva dolžnost do živali je, da jim ne škodujemo, a ni dovolj, da se pri tem ustavimo. Imamo višje poslanstvo: da jim služimo, kadar koli to potrebujejo." Frančišek Asiški
Aijn Prenn
08. 04. 2026 11.06
Sicer sem že enkrat to napisal; Lisica nikoli nima moralnega mačka, ko odnese kuro. Iz tega bi se dalo sklepati, da dokler ješ meso skladno s potrebami za preživetje, to naj ne bi bilo sporno. Je pa sporno vsakršno grdo ravnanje z živimi živalmi. Pa ne samo zato, ker so vir hrane za ljudi, ampak predvsem zato, ker živali čutijo in dojemajo bolečino zelo podobno kot ljudje. Tudi uravnavanje številčnosti populacije divjih živali je čisto OK početje, dokler je strokovno utemeljeno in izvedeno na čim manj stresen način za živali.
SpamEx
08. 04. 2026 11.11
Primerjava zveri s človekom ni ravno na mest. Drugače pa je sočutje ena izmed tistih lastnosti ki človeka razlikuje od živali
SpamEx
08. 04. 2026 11.12
vsekakor je množično klanje v imenu Jezusa zgrešena pot
Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
