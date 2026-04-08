Igrivi medvedek se je zatekel na dvorišče hrvaške družine

Mladič medveda, ki se je zatekel v vas Široka Kula blizu Plitvic, je postal pravi hit, poroča Net.hr. Za veliko noč se je mladič zatekel na dvorišče družine Čačić in se skril v drvarnico. " Mož je odšel po drva, ko je zagledal malega medvedka. Presenetil nas je, a nismo ga želeli izpusti, saj ne bi sam preživel," pripoveduje Jasmina Ratković Čačić.

Ko so ga poskušali vrniti v gozd, se je medved vrnil k Čačićevim. Obvestili so pristojne institucije. Ker v divjini ne more preživeti brez matere, ga bo začasno posvojil Željko Orešković Macola, ki ima legalen živalski vrt za medvede, kjer že živita dva kosmatinca. Zaenkrat ga hranijo z razredčenim kravjim mlekom, so sporočili njegovi začasni posvojitelji. Kje je njegova mama, ne vedo. Kot pravijo, so se sprva bali, da se bo pojavila na dvorišču, a je še vedno niso nikjer opazili.

Ni še znano, ali gre za samca ali samico, ne vedo niti, koliko je star. Težak je dva kilograma, družini, h kateri se je zatekel, pa je prinesel veliko veselja, poroča hrvaški portal. Kot so pojasnili veterinarji, je najverjetneje star okoli tri mesece, pristojni pa ga bodo pregledali in ga, ko bodo določili njegov spol, tudi poimenovali.