Velikonočno premirje trajalo le 38 minut

Kijev/Moskva, 12. 04. 2026 10.11

K.H. STA
Ukrajina in Rusija se medsebojno obtožujeta kršitve premirja na pravoslavno veliko noč. Premirje je bilo kršeno le 38 minut po njegovem začetku. Ukrajinska vojska trdi, da so od njegove uveljavitve zabeležili več kot 2200 kršitev, ruska tiskovna agencija Tass pa navaja nekaj manj kot 2000 domnevnih ukrajinskih kršitev.

"Do 7. ure zjutraj je bilo zabeleženih 2299 kršitev premirja. Natančneje: 28 napadov sovražnika, 479 sovražnih obstreljevanj, 747 napadov z napadalnimi droni ... in 1045 napadov z droni FPV," je sporočil generalštab ukrajinskih sil.

Kot je dodal v objavi na družbenem omrežju Facebook, napadov z raketami, vodenimi letalskimi bombami in brezpilotniki šahed dotlej ni bilo.

Ruska stran medtem trdi, da so danes do 8. ure po moskovskem oziroma 7. ure po srednjeevropskem času našteli 1971 ukrajinskih kršitev premirja, poročanje agencije Tass povzema francoska AFP.

Preberi še Rusija in Ukrajina pred napovedanim velikonočnim premirjem z novimi napadi

Premirje, ki ga je minuli teden predlagal Kijev, naj bi trajalo do konca današnjega dne. Sprti strani sta si sicer tudi med preteklimi prekinitvami ognja v več kot štiri leta trajajoči vojni – lansko 30-urno med pravoslavno veliko nočjo in praznovanjem konca druge svetovne vojne v maju – izmenjavali obtožbe o kršitev ter izkoriščanju premirja za prerazporeditev in oskrbo svojih sil.

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
