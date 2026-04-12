Velikonočno premirje trajalo le 38 minut

"Do 7. ure zjutraj je bilo zabeleženih 2299 kršitev premirja. Natančneje: 28 napadov sovražnika, 479 sovražnih obstreljevanj, 747 napadov z napadalnimi droni ... in 1045 napadov z droni FPV," je sporočil generalštab ukrajinskih sil.

Kot je dodal v objavi na družbenem omrežju Facebook, napadov z raketami, vodenimi letalskimi bombami in brezpilotniki šahed dotlej ni bilo.

Ruska stran medtem trdi, da so danes do 8. ure po moskovskem oziroma 7. ure po srednjeevropskem času našteli 1971 ukrajinskih kršitev premirja, poročanje agencije Tass povzema francoska AFP.