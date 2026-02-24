Veljajo nove Trumpove carine

Čeprav v veljavi ostajajo številne druge carine, ki jih je Trump uvedel na podlagi drugih zakonov, kot so carine na uvoz jekla, aluminija, avtomobilov in delov, bakra in lesa, je ameriški predsednik na odločitev sodišča reagiral jezno in napovedal 10-odstotne globalne carine na preostali ameriški uvoz. V soboto je nato te carine zvišal na 15 odstotkov.

Ameriško vrhovno sodišče je v petek s šestimi glasovi proti trem razveljavilo carine, ki jih je Trump aprila lani uvedel na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih, pri čemer je ugotovilo, da tega ne bi smel storiti brez kongresa.

Nič ga ne ustavi: po sodni razveljavitvi ne le nove, celo višje carine

Nove carine je Trump uvedel na podlagi 122. člena zakona o trgovini iz leta 1974. Ta pravna določba predsedniku omogoča, da za 150 dni uvede dajatve v višini do 15 odstotkov, da se spopade z velikimi in resnimi težavami v plačilni bilanci. Po izteku tega roka je za nadaljevanje potrebna odobritev kongresa.

Glede na izvršni ukaz, ki ga je s tem v zvezi v petek podpisal ameriški predsednik, je iz novih carin izvzeto določeno uvoženo blago, vključno z nekaterimi uvoženimi živili, kritičnimi minerali, elektroniko in avtomobili. Prav tako ni obdavčeno blago iz Kanade in Mehike, ki je zajeto v trgovinskem sporazumu iz leta 2018.

Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v nedeljo dejal, da bodo trgovinski sporazumi s Kitajsko, EU in drugimi partnerskimi državami kljub tej odločitvi ostali v veljavi.