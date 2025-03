V veljavo stopile Trumpove carine na uvoz, Kanada in Kitajska napovedali ukrepe

Začele bodo veljati 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike in Kanade, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump naznanil v začetku mandata, nato pa preložil do 4. marca. Vmes je v ponedeljek uvedel še dodatne 10-odstotne carine na ves uvoz iz Kitajske in jih tako zvišal na 20-odstotkov. Kanada in Kitajska bosta kot povračilni ukrep uveljavili nove carine na ameriške proizvode.